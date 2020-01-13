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13.01.2020 14:05
Рубрика: Российский автопром

Chevrolet Niva: когда внедорожник станет Lada

Текст: Юрий Зубко

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне рассказал о том, что компания планирует в течение года интегрировать Chevrolet Niva в свой модельный ряд. По его словам, модель продолжат производить в Тольятти, переносить сборку на другие предприятия российский автогигант не собирается.

Напомним, в конце прошлого года АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ. Совместное производство станет полностью аффилированной компанией группы АвтоВАЗ. Финансовые подробности сделки до сих пор не раскрываются.

Фото: www.kia-seltos.ru
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Chevrolet Niva во всех версиях исполнения оснащается двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой. Автомобиль предлагается от 670 тысяч рублей.

Что касается Lada 4x4, то обновленные автомобили уже поступили к дилерам, продажи стартуют в ближайшее время.

Напомним, по итогам 2019 года АвтоВАЗ реализовал в России 362 356 машин (+1%). В итоге у компании рекорд доли рынка за 8 лет - 20,6%. Три модели марки вошли в топ-10 самых популярных машин в России (Granta, Vesta и Largus).

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#Lada #Chevrolet