Chevrolet Niva: когда внедорожник станет Lada

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне рассказал о том, что компания планирует в течение года интегрировать Chevrolet Niva в свой модельный ряд. По его словам, модель продолжат производить в Тольятти, переносить сборку на другие предприятия российский автогигант не собирается.

Напомним, в конце прошлого года АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ. Совместное производство станет полностью аффилированной компанией группы АвтоВАЗ. Финансовые подробности сделки до сих пор не раскрываются.

Chevrolet Niva во всех версиях исполнения оснащается двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой. Автомобиль предлагается от 670 тысяч рублей.

Что касается Lada 4x4, то обновленные автомобили уже поступили к дилерам, продажи стартуют в ближайшее время.

Напомним, по итогам 2019 года АвтоВАЗ реализовал в России 362 356 машин (+1%). В итоге у компании рекорд доли рынка за 8 лет - 20,6%. Три модели марки вошли в топ-10 самых популярных машин в России (Granta, Vesta и Largus).