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17.02.2020 17:24
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит проект о питании школьников в третьем чтении 18 февраля

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект о горячем питании младшеклассников с поправками от главы государства Госдума рассмотрит 18 февраля. Дату назначил Совет Госдумы. Решение будет принято в приоритетном порядке, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Для нас крайне важно принять решение как можно быстрее, - подчеркнул глава нижней палаты. - Это необходимо, чтобы с 1 сентября в тех школах, где есть необходимые условия, дети могли бы бесплатно питаться.

Он пояснил, что имеет в виду оборудованные для организации горячего питания столовые, наличие необходимого кухонного оборудования.

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Вячеслав Володин также напомнил, что в законопроекте речь идет именно о сбалансированном здоровом питании, которое должно включать все необходимое.

Напомним, что первое чтение базовый проект прошел осенью прошлого года. Ко второму чтению была проведена серьезная доработка инициативы по итогам президентского Послания. Была конкретизирована норма об обязательном горячем питании для младшеклассников.

Депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Фото: iStock
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Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом регион сможет получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания.

Введение бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов будет поэтапным: начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года. Минпросвещения РФ ранее опубликовало проект постановления правительства, в котором определило порядок расчета субсидий на организацию бесплатного горячего питания. По предварительным данным, общая потребность на сентябрь-декабрь 2020 года составляет более 26 млрд рублей, из которых 18,5 млрд пойдет из федерального бюджета.

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