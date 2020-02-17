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17.02.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычно сильная усталость наступает у водителя примерно после 500 километров непрерывного пробега или через 5-7 часов за рулем. В результате переутомления у человека снижается способность сознательно контролировать свои движения. Дабы избавиться от сна водители пьют воду, брызгают в лицо холодной водой из пульверизатора, а с развитием цифровых технологий к борьбе за безопасное вождение подключились электронные устройства.

Фото: iStock
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Как заявил aif.ru эксперт Валерий Тараканов, системы контроля усталости первого поколения, такие, как DAW+, могли лишь предупреждать хозяина о его недостаточно бодром состоянии. Устройство анализировало манипуляции водителя за рулем и в случае наступления дремоты раздавался громкий звуковой сигнал, а на приборной панели загоралось предложение отдохнуть и выпить чашечку кофе. Однако со временем шоферы привыкли к подобным устройствам и перестали на них реагировать.

Более совершенные девайсы LKA+LFA способны не только недовольно пищать, но и вмешиваться в процесс управления, а резкие маневры и встряхивание кресла обеспечивают уснувшему шоферу приток адреналина, который надолго лишает сна. Принцип действия устройства основан на датчиках слежения за дорогой и разметкой, если машина начинает отклоняться от курса, то устройство "встряхивает" автомобиль.

А вот девайс Lane Keep Assist управляет автомобилем плавно и без рывков. Если водитель отпустит руль, то электроника в течение 15-20 секунд будет корректировать траекторию самостоятельно, а затем подаст тревожные сигналы и заставит человека взять управление на себя. По истечении 15-20 секунд система отключается.

Кстати

В России также ведутся разработки гаджетов, которые не позволят уснуть за рулем. К примеру, инженеры Национальной технической инициативы "Нейронет" разработали нейрокепку Sleep Alert. Головной убор оснащен козырьком и ушной клипсой. Когда водитель начинает засыпать, датчики передают сигнал клипсе и раздается неприятный звук, от которого человек просыпается.

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