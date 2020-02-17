Каталонские политики получили возможность выходить из тюрьмы

Схожих условий для себя добились лидеры двух общественных движений, выступающих на отделение Каталонии от Испании, Жорди Санчес (национальная ассамблея Каталонии) и Жорди Куишар (Омниум культураль). Первому разрешено на три дня в неделю покидать тюрьму, чтобы работать в качестве волонтера, второму - на пять. Бывшие советники Жоаким Форн и Долорс Басса также получили возможность выходить на свободу, чтобы заботиться о своих родных.

Данные решения приняли администрации тюрем Льедонер и Пуиг до лес Бассем, где они отбывают наказание.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Несмотря на то, что по их итогам победу одержала партия "Граждане", националисты сохранили большинство в парламенте Каталонии.

Часть лидеров каталонских националистов была арестована, на скамье подсудимых оказались 12 человек. Экс-глава женералитата Карлес Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия. Приговор по делу о мятеже, подстрекательству к мятежу и растрате госсредств был вынесен спустя два года после референдума. Девять политиков получили длительные тюремные сроки, еще трое отделались крупными штрафами.

Надо отметить, что в Испании возможность временно покидать стены исправительного учреждения предусматривают тюремные правила. Обычно эту лазейку используют те, кто готов стать волонтером и помогать другим людям. Ранее ею, например, воспользовался, зять короля Испании Иньяки Урдангарин, осужденный за мошенничество и присвоение крупной суммы денег. И вот уже около полугода он помогает ухаживать за инвалидами.