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17.02.2020 16:12
Рубрика: В мире

Каталонские политики получили возможность выходить из тюрьмы

Текст: Юрий Когалов
Часть каталонских политиков, осужденных на длительные сроки за организацию незаконного референдума о независимости региона, получила возможность временно покидать стены тюрьмы. Как пишет El Mundo, первой этим правом воспользовалась бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Утром 17 февраля она вышла из исправительного учреждения Мас д'Энрик в местечке Эль-Катлар (провинция Таррагона), чтобы стать волонтером и заботиться о собственной пожилой матери. По решению спецкомиссии, Форкадель может трижды в неделю покидать тюрьму на 9 часов в день.
Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Фото: AP Photo/Francisco Seco Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Схожих условий для себя добились лидеры двух общественных движений, выступающих на отделение Каталонии от Испании, Жорди Санчес (национальная ассамблея Каталонии) и Жорди Куишар (Омниум культураль). Первому разрешено на три дня в неделю покидать тюрьму, чтобы работать в качестве волонтера, второму - на пять. Бывшие советники Жоаким Форн и Долорс Басса также получили возможность выходить на свободу, чтобы заботиться о своих родных.

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Данные решения приняли администрации тюрем Льедонер и Пуиг до лес Бассем, где они отбывают наказание.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Несмотря на то, что по их итогам победу одержала партия "Граждане", националисты сохранили большинство в парламенте Каталонии.

Фото: REUTERS/Yves Herman
Каталонским политикам выставили счет за референдум

Часть лидеров каталонских националистов была арестована, на скамье подсудимых оказались 12 человек. Экс-глава женералитата Карлес Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия. Приговор по делу о мятеже, подстрекательству к мятежу и растрате госсредств был вынесен спустя два года после референдума. Девять политиков получили длительные тюремные сроки, еще трое отделались крупными штрафами.

Надо отметить, что в Испании возможность временно покидать стены исправительного учреждения предусматривают тюремные правила. Обычно эту лазейку используют те, кто готов стать волонтером и помогать другим людям. Ранее ею, например, воспользовался, зять короля Испании Иньяки Урдангарин, осужденный за мошенничество и присвоение крупной суммы денег. И вот уже около полугода он помогает ухаживать за инвалидами.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии

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