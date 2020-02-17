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17.02.2020 14:08
Рубрика: В мире

Лавров: Со стороны США есть подвижки в сторону более конструктутивного подхода

Текст: Евгений Шестаков (Мюнхен)
Перед вылетом в Рим Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от Мюнхенской конференции. Отвечая на вопрос, обсуждался ли на встрече с госсекретарем США Майком Помпео вопрос о продлении договора CНВ-3, Лавров заметил: предметом переговоров стали вопросы, которые касались всего комплекса российско-американского диалога.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В том числе тех вопросов, которые находятся в компетенции "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН. Министр не стал уточнять детали, но подтвердил, что с американской стороны "есть подвижки в сторону более конструктивного подхода".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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В отношении выступления на Мюнхенской конференции президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал к налаживанию диалога с Россией, глава МИД РФ согласился с тем, что Париж проявляет геополитический прагматизм и настроен на диалог с Москвой. При всех оговорках, сделанных Макроном, он, по словам Лаврова, призвал европейских коллег принимать сложившуюся реальность.

Заявления президента Франции прозвучали на конференции диссонансом, с учетом, что основная часть выступавших говорила об упадке западного влияния. "Наши западные партнеры в ходе конференции искали виновных в сложившейся ситуации внутри западного лагеря, - объяснил Лавров. - Они также показывали пальцем на Вашингтон, но чаще на нас и на Китай. Прежде всего на Китай".

По мнению министра, получилось, что Мюнхенская конференция свелась к разговору о том, кто виноват и кто круче изложит свои претензии к остальным. На этом фоне выступление Макрона в Мюнхене было здравым и не направленным на поиск виновных.

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