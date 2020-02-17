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17.02.2020 12:21
Рубрика: Digital

Мишустин утвердил правила управления трафиком для устойчивости Рунета

Текст: Юлия Кривошапко
Определены угрозы, при которых в России может вводиться централизованное управление интернетом. Постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В списке угроз ситуации природного и техногенного характера, которые приводят к невозможности доступа к услугам связи и неспособности Сети противостоять попыткам несанкционированного доступа. Также опасными для устойчивой работы Рунета признаны атаки на важные госресурсы с ограничением возможности их использования.

Фото: iStock
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В таких ситуациях Роскомнадзор сможет вводить централизованное управление трафиком при участии операторов связи. Постановление конкретизирует порядок действий в таких ситуациях.

Полномочия по управлению трафиком Роскомнадзору дал закон о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября 2019 года). Он подразумевает создание независимой инфраструктуры Сети, которая обеспечит нормальное функционирование интернета при любых обстоятельствах.

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