Мишустин утвердил правила управления трафиком для устойчивости Рунета

В списке угроз ситуации природного и техногенного характера, которые приводят к невозможности доступа к услугам связи и неспособности Сети противостоять попыткам несанкционированного доступа. Также опасными для устойчивой работы Рунета признаны атаки на важные госресурсы с ограничением возможности их использования.

В таких ситуациях Роскомнадзор сможет вводить централизованное управление трафиком при участии операторов связи. Постановление конкретизирует порядок действий в таких ситуациях.

Полномочия по управлению трафиком Роскомнадзору дал закон о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября 2019 года). Он подразумевает создание независимой инфраструктуры Сети, которая обеспечит нормальное функционирование интернета при любых обстоятельствах.