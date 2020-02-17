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17.02.2020 15:50
Рубрика: В мире

Павленскому во Франции грозит два года тюрьмы и крупный штраф

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Художника-акциониста Петра Павленского, который опубликовал в интернете интимные видео кандидата в мэры Парижа от правящей партии "Республика на марше" Бенжамена Гриво, после чего тот отказался от участия в предвыборной гонке (в марте во Франции пройдут муниципальные выборы - прим. ред.), судя по всему, снова привлекут к уголовной ответственности.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

В соответствии со статьей 226-2-1 Уголовного кодекса Франции, принятой в 2016 году, "обнародование или передача третьему лицу фото, видео или иных материалов, записей сексуального характера без разрешения заинтересованного лица является преступлением". Оно наказывается "тюремный срок в два года и штраф в 60 тысяч евро".

В свою очередь во французском Гражданском кодексе записано (это статья 9), что "все граждане имеют право на частную жизнь, а судебные органы могут предпринимать все необходимые действия с тем, чтобы воспрепятствовать или пресечь любое "вторжение в личную жизнь".

Фото: Stage Entertainment Rus
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Собственно, на этом основании Бенжамен Гриво, до недавнего времени официальный представитель французского правительства и лицо, приближенное к нынешнему президенту страны, и подал жалобу в уголовную полицию Парижа, а прокуратура инициировала расследование.

Кроме Петра Павленского по этому громкому делу сейчас проходит и его французская подруга 29-летняя Александра де Таддео. Ее задержали в минувшую субботу вместе с эпатажным художником в одной из гостиниц 16-го округа Парижа поначалу как свидетельницу. Однако в ходе допроса следователи выяснили, что именно она была адресатом интимных посланий Бенжамена Гриво, с которым поддерживала отношения два года тому назад. Причем вместо того, чтобы уничтожить переписку, сохранила ее.

Так что когда Павленский в самом начале скандала упоминал некую "безымянную девушку" в качестве источника компромата, он имел ввиду именно мадемуазель де Таддео. Кстати, с ней он познакомился по переписке в то время, как в режиме предварительного заключения находился за решеткой за "революционный перформанес" с поджогом парижского отделения Банка Франции. Тогда его приговорил к трем года (два условно). Отсидев 11 месяцев, в январе 2019 года Павленский вышел на свободу, и с тех пор его спутницей стала француженка Александра. Ей также могут предъявить обвинение в посягательстве на личную жизнь и распространение изображений сексуального характере без согласия заинтересованного лица.

Заметим, что под упомянутые статьи закона, того гляди, попадут и те, кто успел поделиться ссылкой или сомнительным видео с друзьями, а таких немало. К примеру, депутат парламента Жоашем Сон-Форже, который вышел из макроновской партии из-за конфликтных ситуаций.

Вся эта история, как сейчас пишут местные СМИ, вызвала "политическое потрясение" в стране, несмотря на то, что правящая партия "Республика на марше" нашла замену Гриво в рекордно короткие сроки. Скандал разразился в минувшую пятницу, а вечером в воскресенье стало известно, что баллотироваться на пост столичного мэра будет парижанка Аньес Бюзен, возглавлявшая до этого министерство здравоохранения.

Фото: JOEL SAGET / AFP
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Надо сказать, что обнародование интимных видео в стране осудили политики как правого, так и левого толка. Так, лидер партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал эту выходку "мерзкой". Евродепутат Рафаэль Глюксаман считает, что "сексуальная жизнь политиков не должна никого касаться, а бороться надо идеями и проектами". А вот Марин Ле Пен, глава "Национального объединения" (в прошлом Нацфронта) полагает, что и сам Бенжамен Гриво "виноват", а его поведение было "безответственным".

С этой точкой зрения согласен и первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор. Он убежден в том, что "длиться с кем-либо видео и скриншотами такого рода есть непростительное легкомыслие, тем более, если ты политический деятель".

А как французы в целом отнеслись к выходке Павленского? По только что опубликованному опросу социальной службы Elabe 50 процентов граждан заявили, что они были "шокированы", 14 процентов были им задеты, но не более того, а 35 процентов отнеслись к этой истории с безразличием.

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