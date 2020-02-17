Пристегивание ремнем безопасности смогут отследить удаленно

С 2022 года пристегивание ремнем безопасности в автомобиле можно будет отследить удаленно. Такая опция будет в обязательном порядке предусмотрена платформой "Автодата".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева. Правда, штрафов за это нарушение в ближайшие годы ждать не стоит, поскольку данные будут обезличенными, речь идет об общем представлении о соблюдении правил безопасности на российских дорогах.

- Задачи создавать "большого брата" или всевидящее око не стоит. Проблема в том, что уже сегодня эти данные собираются автомобильными дилерами, автопроизводителями, нелегальными сервисами технического обслуживания. Судьба их не известна, - пояснил Ярослав Федосеев.

Кроме сведений о ремнях безопасности платформа "Автодата" сможет собирать информацию о техническом состоянии автомобиля, экологической составляющей, а также навигационные данные. Передать информацию можно будет дистанционно через интернет или же при автодиагностике на станции техобслуживания через соответствующий порт.

Напомним, проект "Автодата" предусматривает формирование массива "больших данных" в сфере автотранспорта. Система будет собирать и хранить сведения, поступающие из уже существующих цифровых систем. Благодаря обработке этих данных можно будет делать выводы о загрязнении окружающей среды, загруженности дорог, соблюдении правил безопасности дорожного движения, оценить общее состояние российских автомобилей.