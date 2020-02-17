Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил журналистам, что в его адрес поступают угрозы.

По его словам, к нему обратились сотрудники полиции и прокуратуры из-за анонимных "доносов". "Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал - ну, записали, выложили в интернет",- цитирует отца Дмитрия агентство "Москва".

Напомним, что большой общественный резонанс вызвали его слова о гражданских женах, которых священник назвал "бесплатными проститутками". Протоиерей заявил, что его слова неправильно поняли. Отец Дмитрий объяснил, что его высказывание было направлено на осуждение мужчин, которые не желают официально зарегистрировать брак.

"Женщина лучшие годы своей жизни тратит на этого мужчину, а потом он переходит к другой, потому что ей говорит: я полюбил другую женщину. Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Когда он покупает квартиру, он почему-то ее быстро регистрирует. А брак считает чем-то третьестепенным, чем ставит женщину в ужасное положение",- сказал священнослужитель в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда попросил не приравнивать слова Дмитрия Смирнова к позиции всей церкви. А глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский извинился за них перед женщинами.