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17.02.2020 19:27
Рубрика: Власть

Путин поздравил конькобежцев с триумфом

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил российских конькобежцев Павла Кулижникова и Наталью Воронину с победами на чемпионате мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити. Глава государства направил спортсменам поздравительные телеграммы.

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Сборная завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды​​​. Двойное золото выиграл Павел Кулижников (500 метров и 1000 метров), золотую медаль получила Наталья Воронина (5000 метров).

"Поздравляю вас с триумфом. Вы на "отлично" справились с ответственными задачами, выступили уверенно, по-чемпионски", - похвалил Кулижникова президент, отметив новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров.

В поздравлении Ворониной глава государства также отметил ее настоящие чемпионские качества, подчеркнул великолепную подготовку и мастерство. "Обойдя именитых соперниц, установили новый мировой рекорд. Молодец!" - написал Владимир Путин.

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