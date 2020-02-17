В Омске вынесли приговор по делу о гибели пятерых детей после взрыва

Седельниковский районный суд Омской области вынес приговор владельцу и оператору газозаправочной станции. Их признали виновными в гибели пятерых детей во время пожара.

- Суд пришел к выводу, что грубое нарушение подсудимыми необходимых требований безопасности находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими тяжкими последствиями, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Трагедия в поселке Седельниково произошла в январе 2018 года. Местный житель заправил на частной ГЗС газовый баллон и привез его к себе домой. Спустя некоторое время в доме раздался взрыв, после чего произошел пожар. У горящего здания рухнула крыша. В огне погибли пятеро детей в возрасте от шести до 18 лет.

По факту случившегося был возбужден ряд уголовных дел.

- Как установили следователи, оператор, выполняя незаконные указания владельца заправки, наполнил, явно превышая предельно допустимую норму, бытовым газом объемом в 11 литров (вместо 8 литров) 12-литровый газовый баллон местному жителю , - сообщает СК по Омской области. - Он не проверил техническое состояние баллона и наличие в нем остатков газа.

За излишне наполненные 3 литра покупатель доплатил 80 рублей. При этом он был уверен в безопасности оказанной ему услуги, доверяя профессионализму оператора.

Между тем, согласно заключению взрывотехнической экспертизы, при наполнении газового баллона газом объемом не более 8 литров взрыва бы не произошло.

Обвиняемые не признали свою вину. Однако суд согласился с доводами следствия Владелец заправки осужден к 3,5 годам лишения свободы условно. Оператора приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.