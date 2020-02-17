Новости

Путин поздравил конькобежцев с триумфом 19:27
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 19:22
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 19:18
В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал" 19:09
Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае 18:54
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса 18:52
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса 18:37
В "Царское Село" вернулись туфельки дочери Николая II 18:28
В Поморье и Петербурге установят памятники Федору Абрамову 18:27
Путин сменил посла в Венесуэле 18:19
В Ливии приветствовали роль России в решении конфликта в стране 18:16
В Омске вынесли приговор по делу о гибели пятерых детей после взрыва 18:16
СМИ: Шишкин подпишет контракт со "Спартаком" 18 февраля 18:14
Президент Болгарии обвинил премьера в использовании спецслужб в личных целях 18:09
В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов 18:03
Оригинальные запчасти и дешевые аналоги. Как сэкономить и не пожалеть 18:00
Под Панамским каналом запустят метро 17:54
Глава МИД ПНС Ливии заявил о недовольстве действиями Турции 17:51
Найдена 1000-летняя гробница могущественного клюнийского ордена 17:50
Спасатели помогли московским родителям открыть квартиру, где остались дети 17:45
МИД: Оружейные планы США навредят системе безопасной деятельности в космосе 17:36
ФК "Сочи" объявил о переходе Кокорина 17:19
Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства 17:16
ЕС включил в санкционный список еще восемь человек и две компании из Сирии 17:10
Лукашенко поздравил борцов с медалями чемпионата Европы 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске вынесли приговор по делу о гибели пятерых детей после взрыва

Текст: Наталья Граф (Омск)

Седельниковский районный суд  Омской области вынес приговор владельцу и оператору газозаправочной станции. Их признали виновными в гибели пятерых детей во время пожара.

- Суд пришел к выводу, что грубое нарушение подсудимыми необходимых требований безопасности находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими тяжкими последствиями, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Фото: МЧС России/ТАСС
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Трагедия в поселке Седельниково произошла в январе 2018 года. Местный житель заправил на частной ГЗС газовый баллон и привез его к себе домой. Спустя некоторое время в доме раздался взрыв, после чего произошел пожар. У горящего здания рухнула крыша. В огне погибли пятеро детей в возрасте от шести до 18 лет.

По факту случившегося был возбужден ряд уголовных дел.

- Как установили следователи, оператор, выполняя незаконные указания владельца заправки,  наполнил, явно превышая предельно допустимую норму, бытовым газом объемом в 11 литров (вместо 8 литров) 12-литровый газовый баллон местному жителю , - сообщает СК по Омской области. - Он не проверил техническое состояние баллона и наличие в нем остатков газа.

За излишне наполненные 3 литра покупатель доплатил 80 рублей. При этом он был уверен в безопасности оказанной ему услуги, доверяя профессионализму оператора.

Между тем, согласно заключению взрывотехнической экспертизы, при наполнении газового баллона газом объемом не более 8 литров взрыва бы не произошло.

Обвиняемые не признали свою вину. Однако суд согласился с доводами следствия Владелец заправки осужден к 3,5 годам лишения свободы условно. Оператора приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников