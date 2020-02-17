На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин. Девушке грозит штраф по статье 19.5 КоАП за неповиновение решению надзорных органов, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В пресс-службе отмечают, что материалы дела пока не приняты к производству.

Напомним, 32-летняя Алла Ильина ездила в Китай в качестве туриста. По возвращению в Петербург, ее отправили на карантин в Боткинскую больницу.

Девушка взломала электронный замок и сбежала. О своих приключениях Алла рассказала на своей странице в Instagram.

Анне предлагали добровольно вернуться в бокс. Но она отказалась. Тогда главный санитарный врач Петербурга подал иск о принудительной госпитализации. И сегодня Петроградский районный суд удовлетворил требования надзорного органа. В сопровождении судебных приставов Аллу увезли в больницу.

Девушка уже обживается в новой палате. Бокс рассчитан на одного человека. В палате есть все удобства, а также диван и телевизор.

Как сообщил в беседе с корреспондентом "РГ" адвокат Рустам Чернов, законодательством не предусмотрена ответственность за побег из инфекционных больниц. Действующие в России нормативные акты, касающиеся противоэпидемических мероприятий, в основном регламентируют, при каких условиях объявляется карантин, как работают системы обеспечения и так далее. Нюансов, касающихся вопросов, а что будет, если гражданин не станет соблюдать все эти мероприятия, нигде не прописано. И привлечение к ответственности за побег - это очень редкая практика.

Правда, в самом региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что принудительная госпитализация Аллы Ильиной носит не карательный, а превентивный характер.