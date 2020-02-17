Видео: С места крушения Ми-8 на Ямале изъяли образцы топлива

Следователи и представитель Межгосударственного авиационного комитета работают на месте крушения Ми-8 в 10 километрах от поселка Сабетта. Изъята документация и образцы топлива.

Вертолет авиакомпания "Скол" совершил жесткую посадку на Ямале в пятницу, 14 февраля. Судно летело по маршруту Сабетта - полярная станция Лескино Красноярского края - Сабетта и немного не дотянуло до пункта назначения. На борту воздушного судна находились 10 человек, трое из них - члены экипажа. Командир и бортмеханик после крушения оказались заблокированы в кабине и погибли.

Вертолет разрушен: при посадке он перевернулся и сломал лопасти. Причиной случившегося, по предварительным данным, стала снежная буря.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Сейчас осматривается место крушения: с использованием криминалистической техники была произведена обзорная фотосъемка с наглядной фиксацией разброса фрагментов воздушного судна.

"На месте авиакатастрофы обнаружено навигационное оборудование, изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла. Следователи допросили диспетчеров, представителей авиакомпании, пассажиров и второго пилота, специалистов метеослужб", - говорится в сообщении Уральского СУ на транспорте СК РФ.