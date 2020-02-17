Родителей обязали обеспечивать детей жильем при разводе

До этого по Семейному кодексу каждого из родителей можно было привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в случае отсутствия соглашения и наличия особых обстоятельств.

В перечень особых обстоятельств входили: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другие обстоятельства.

Теперь в список особых обстоятельств добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит привлекать обоих родит¬елей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем.

По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Свечниковой, вопрос, связанный с обеспечением ребенка жильем, родители могут решить путем заключения соглашения, а если такое соглашение не достигнуто, то в судебном порядке.