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Текст:   Ольга Игнатова 
11:25 17.02.2020

Родителей обязали обеспечивать детей жильем при разводе

Вступил в силу федеральный закон, который обязывает родителей даже после развода участвовать в улучшении жилищных условий своих детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До этого по Семейному кодексу каждого из родителей можно было привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в случае отсутствия соглашения и наличия особых обстоятельств.

Фото: iStock
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В перечень особых обстоятельств входили: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другие обстоятельства.

Теперь в список особых обстоятельств добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит привлекать обоих родит¬елей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем.

По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Свечниковой, вопрос, связанный с обеспечением ребенка жильем, родители могут решить путем заключения соглашения, а если такое соглашение не достигнуто, то в судебном порядке.

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