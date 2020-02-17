Руководство "французского "Оскара" ушло в отставку из-за скандалов

Руководство киноакадемии, учредившей и вручающей престижную премию "Сезар" (т.н. "французский "Оскар"), полным составом ушло в отставку на фоне скандала с режиссером Романом Полански. Который, напомним, был неоднократно разоблачен как насильник и педофил.

Причем происходит это, пишет Variety, накануне очередного вручения награды, которое должно состояться 28 февраля.

Как гласит официальное заявление киноакадемиков, исполнительный совет Ассоциации развития кино принял единогласное решение о своей отставке, дабы не омрачать праздник и "восстановить спокойствие". Посвятив свое непростое решение всем тем, "кто снимал кино в 2019 году".

Отмечено: гневный ропот перешел в нервные крики (главным образом - из лагеря феминисток) после того, как выяснилось, что "Офицер и шпион", новая лента Полански, в этом году лидирует по числу номинаций, в которых картина представлена, их - двенадцать.

Но на этом беды не иссякают: четыреста кинодеятелей раскритиковали академиков за попирание основ демократии и "непрозрачность", подписав соответствующую петицию и призвав к коренным реформам и пересмотру действующей политики.

Cesar вручается Французской академией кинематографических искусств с 1976 года по результатам голосования.