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17.02.2020 07:55
Рубрика: Спорт

Смолов прокомментировал свой первый гол за "Сельту"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов, забивший свой первый гол в чемпионате Испании в ворота "Реала", прокомментировал это событие.

В воскресенье "Сельта" в гостях сыграла вничью с мадридским "Реалом" - 2:2. Счет в матче на 7-й минуте открыл арендованный у "Локомотива" российский нападающий Федор Смолов. В Instagram он поделился своими впечатлениями от произошедшего. "Доволен своим первым голом и результатом матча", - написал Смолов.

Фото: REUTERS/SERGIO PEREZ
Twitter Примеры назвал Смолова царем

С дебютным голом футболиста поздравили многие российские спортсмены. Олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Илья Ковальчук, выступающий за "Монреаль" назвал Смолова "монстром". "Красава", - написал в комментарии теннисист Карен Хачанов.

Высказался о Смолове и его партнер по линии атаки Яго Аспас, выдавший россиянину голевую передачу. В интервью изданию Moiceleste он признался, что верит, что новичок клуба способен много забивать. "Он много забивает, - сказал Аспас. Просто нужно давать ему передачу в свободную зону, и он обязательно забьет".

Спорт Футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)

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