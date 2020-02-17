Смолов прокомментировал свой первый гол за "Сельту"

В воскресенье "Сельта" в гостях сыграла вничью с мадридским "Реалом" - 2:2. Счет в матче на 7-й минуте открыл арендованный у "Локомотива" российский нападающий Федор Смолов. В Instagram он поделился своими впечатлениями от произошедшего. "Доволен своим первым голом и результатом матча", - написал Смолов.

С дебютным голом футболиста поздравили многие российские спортсмены. Олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Илья Ковальчук, выступающий за "Монреаль" назвал Смолова "монстром". "Красава", - написал в комментарии теннисист Карен Хачанов.

Высказался о Смолове и его партнер по линии атаки Яго Аспас, выдавший россиянину голевую передачу. В интервью изданию Moiceleste он признался, что верит, что новичок клуба способен много забивать. "Он много забивает, - сказал Аспас. Просто нужно давать ему передачу в свободную зону, и он обязательно забьет".