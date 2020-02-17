Трамп в беседе с Эрдоганом выразил озабоченность происходящим в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе. Об этом сообщается в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент США выразил озабоченность по поводу насилия в Идлибе и поблагодарил президента Турции за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

В Белом доме также заявили о том, что американскому президенту очень хотелось бы, чтобы Россия перестала поддерживать сирийского лидера Башара Асада. Отметим, что разговор двух лидеров состоялся 15 февраля, однако о содержании беседы стало известно только сейчас.

Напомним, что ранее произошло обострение ситуации в провинции Идлиб, когда силы оппозиции вместе с террористическими группировками усилили атаки, несмотря на попытки России и Турции ввести режим тишины. Пятого февраля сирийская армия взяла Серакиб (один из оплотов боевиков). А 11 февраля она сумела отразить мощное наступление сил вооруженной оппозиции, сопровождаемое поддержкой со стороны турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали также и сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).