У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус

У сорока американцев выявлен коронавирус COVID-19 в ходе эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает агентство Киодо. Зараженные остались на японской территории для прохождения лечения.

Напомним, что граждане США в ночь с 16 на 17 февраля были эвакуированы с Diamond Princess, который стоит на карантине у японского порта Йокогама. На судне до этого обнаружили в общей сложности 355 человек с коронавирусом.

Два чартера с американцами на борту 17 февраля рано утром вылетели из токийского аэропорта Ханэда. Самолеты доставят туристов с американскими паспортами на военно-воздушные базы в Калифорнии и Техасе, где поместят на двухнедельный карантин.