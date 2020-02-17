В МИД РФ назвали условие для проведения встречи в "нормандском" формате

Для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Была абсолютно четкая договоренность о том, что новый саммит должен подвести итог обсуждавшемуся ранее, напомнил дипломат. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера и других вещей, пишет РБК. По мнению Грушко, собираться можно, но если на земле нет изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о том, что заявления и действия Киева ставят под вопрос проведение нового "нормандского саммита", запланированного на апрель. Пока был осуществлен только обмен удерживаемых лиц, остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить, подчеркнул дипломат.

Напомним, что саммит стран "нормандской четверки" после трехлетнего перерыва состоялся в Париже в декабре 2019 года. Лидеры России, Франции, Германии и Украины приняли совместное коммюнике и договорились встретиться в апреле нынешнего года в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.