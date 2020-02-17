Вышел трейлер феминистской космооперы "Бродячая королева"

Фантастический сериал SyFy про сильную черную женщину "Бродячая королева" (Vagrant Queen), по всем признакам - насыщенной лихостью и разного рода неказистыми радостями (стрельба, множественный мордобой, щупальца, феминизм, сублимирующий пушками и зуботычинами, так далее) - обзавелся трейлером. Веселеньким, как взрыв пиньяты в борделе.

Сюжет там такой: еще в детстве Элида (Эдриан Рэй, "Атланта", "Брокмайер") получила право на престол своего королевства, но вскоре осиротела и была вынуждена покинуть родину, так как ее королевство стало республикой.

Долгие годы Элида мыкалась "по самым дальним и опасным уголкам галактики", скрываясь от республиканских наемников, взалкавших истребить свою королеву.

Но тут девица узнает, что ее мать, оказывается, жива. И теперь изгнанница должна вернуться в свое королевство и сразиться с главным врагом - Лазаро (Поль дю Туа, "Черные паруса", "Бегущий в лабиринте").

Шоураннер - британская сценаристка, режиссер, актриса и продюсер Джем Гаррард ("Ты, Я, Она", "Убийца на вечере встречи выпускников"). Вся остальная творческая команда - исключительно женская. Со всеми вытекающими, сами понимаете.

В ролях: Алекс МакГрегор ("Кровавая езда"), Колин Мосс ("Черное зеркало", "Двойка"), Клэйтон Бойд ("Челленджер"), Леон Клайнгман ("Смертельная гонка 2"), Авашан Сингх ("Корона"), Ричард Фёрт ("Черные паруса", "Кровавая езда").

Премьера первого сезона из десяти эпизодов - 27 марта. В основе вампуки - одноименный комикс.