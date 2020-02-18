АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray

О том, что АвтоВАЗ планирует вывести на рынок Lada Xray с приставкой Instinct, сообщалось еще осенью прошлого года. Теперь стали известны свежие подробности о грядущей новинке.

Как сообщил источник "РГ", волжский автогигант активно готовится к серийному выпуску "вседорожного" Xray Instinct. Сборка автомобилей началась уже после нового года. Вероятно, продажи модели должны стартовать в ближайшие месяцы.

Новая спецверсия получила черную глянцевую крышу, корпуса наружных зеркал, антенну "акулий плавник", а также глянцевую отделку декоративных элементов интерьера - ручек закрывания передних дверей, передней консоли, основание центрального подлокотника. На пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Exclusive, на порогах имеются накладки с названием комплектации.

По нашим сведениям, Lada Xray Cross Instinct оснащается мультимедийной системой с платформой "Яндекс.Авто", поддержкой сервисов Apple Car Play и Android Auto и функцией голосового управления.

Внешне модный Xray Cross похож на Xray в дизайнерской версии Black Edition, спрос на которую марка Lada изучала три года назад. Очевидно, с таким модным арсеналом Lada Xray в первую очередь ориентирован на молодежную аудиторию.

Напомним, в прошлом году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей в шильдиком #CLUB. Lada Xray, Granta и Largus стали отличаться стилистическими штрихами как в экстерьере, так и в интерьере, а также дополнительным набором оборудования.