Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.02.2020 19:33
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray

Текст: Валерий Карташов
Lada Xray Black Edition. Фото: vk.com/lada Lada Xray Black Edition. Фото: vk.com/lada
Lada Xray Black Edition. Фото: vk.com/lada

О том, что АвтоВАЗ планирует вывести на рынок Lada Xray с приставкой Instinct, сообщалось еще осенью прошлого года. Теперь стали известны свежие подробности о грядущей новинке.

Как сообщил источник "РГ", волжский автогигант активно готовится к серийному выпуску "вседорожного" Xray Instinct. Сборка автомобилей началась уже после нового года. Вероятно, продажи модели должны стартовать в ближайшие месяцы.

Фото: Борис Захаров
Chevrolet Niva начали продавать в дилерских центрах Lada

Новая спецверсия получила черную глянцевую крышу, корпуса наружных зеркал, антенну "акулий плавник", а также глянцевую отделку декоративных элементов интерьера - ручек закрывания передних дверей, передней консоли, основание центрального подлокотника. На пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Exclusive, на порогах имеются накладки с названием комплектации.

По нашим сведениям, Lada Xray Cross Instinct оснащается мультимедийной системой с платформой "Яндекс.Авто", поддержкой сервисов Apple Car Play и Android Auto и функцией голосового управления.

Фото: пресс-служба Renault
Российскую Renault Arkana будут выпускать и в Китае

Внешне модный Xray Cross похож на Xray в дизайнерской версии Black Edition, спрос на которую марка Lada изучала три года назад. Очевидно, с таким модным арсеналом Lada Xray в первую очередь ориентирован на молодежную аудиторию.

Напомним, в прошлом году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей в шильдиком #CLUB. Lada Xray, Granta и Largus стали отличаться стилистическими штрихами как в экстерьере, так и в интерьере, а также дополнительным набором оборудования.

#Lada