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Дмитрий Дибров прокомментировал свой обморок

ТВ и сериалы
    18.02.2020, 17:06
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Представитель шоумена, певца и телеведущего Дмитрия Диброва опроверг прозвучавшую вчера вечером информацию о том, что артист был госпитализирован из кинотеатра "Октябрь" с приступом эпилепсии или с инсультом.

Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев
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Как передает РИА Новости, диагноз не подтвердился - Дибров всего лишь упал в обморок.

По словам самого Дмитрия, пока он остается в больнице под наблюдением врачей, но надеется в самое ближайшее время вернуться домой.

Ранее артист подтвердил агентству, что был доставлен в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму.

"Все хорошо. Остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить", - пошутил шоумен. Заверяя, что "ничего не было", а его предполагаемый инсульт - это все выдумки.

"Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок", - прояснил ситуацию Дибров.

Ранее сообщалось, что шоумен со своей очередной молодой женой врезались на мотоцикле в дерево.

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