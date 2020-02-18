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18.02.2020 19:54
Рубрика: Общество

Горячее питание для школьников

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель  руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Во вторник Государственная Дума единогласно приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся продовольственного обеспечения граждан нашей страны и в первую очередь школьников младших классов.

Напомню, что в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс вне зависимости от материального положения их семей. Глава государства также отметил, что средства на выполнение этой цели должны выделяться из бюджетов всех уровней.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании школьников

Соответствующие поправки были внесены в законопроект о повышении качества и безопасности пищевой продукции, авторами которого выступили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех парламентских фракций.

Отмечу, что данный документ определяет особенности организации питания не только детей, но и пациентов медицинских организаций, людей, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, а также лиц пожилого возраста и инвалидов, находящихся в лечебных учреждениях. Согласно нормам этого закона, рацион питания указанных категорий граждан должен быть разнообразным и соответствовать медицинским показаниям и лечебным назначениям.

Что касается детей, то им уделено особое внимание в законе.

Прежде всего устанавливаются жесткие требования к качеству продуктов питания, используемых в образовательных организациях и в оздоровительных лагерях, и к процессу их производства.

В частности, в документе зафиксировано, что пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма и не содержать опасных для ребенка веществ. С нашей точки зрения, это будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения и предотвращению болезней органов пищеварения. Сегодня такие болезни занимают первое место среди заболеваний у детей.

Во исполнение поручения президента дети, обучающиеся в начальных классах государственных и муниципальных школ, будут обеспечиваться бесплатным полноценным горячим питанием, включающим в себя горячее блюдо и горячий напиток, не менее одного раза в день за счет бюджетных средств и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

В соответствии с принятым нами законом в случае нехватки у регионов собственных средств на выполнение поставленной задачи им будут предоставляться субсидии из федерального бюджета на бесплатное горячее питание для школьников.

Переход на обеспечение таким питанием всех учащихся начальных классов будет осуществляться поэтапно: с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Кроме того, закон накладывает на школы и детские лагеря целый ряд обязательств.

При организации питания детей они должны будут не только соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования к хранению поставляемых пищевых продуктов и их приготовлению, но и учитывать сведения о состоянии здоровья того или иного ребенка, представляемые его родителями или законными представителями. К сожалению, в последнее время все чаще у детей встречается аллергия на различные продукты питания. И чтобы не навредить здоровью ребенка, нужно в обязательном порядке учитывать особенности его организма.

Более того, школы и детские лагеря должны будут размещать на своих официальных сайтах в интернете подробную информацию об условиях организации питания, в том числе ежедневное меню. Это позволит родителям осуществлять постоянный контроль за тем, как и чем кормят их детей.

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