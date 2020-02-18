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18.02.2020 16:55
Рубрика: Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Текст: Владислав Куликов

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному на 12,5 года колонии за взяточничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита настаивала на оправдании осужденного. В свою очередь прокуратура протестовала против того, что нижестоящие суды оправдали полковника по одному из эпизодов обвинения. Второй кассационный суд отклонил и ту, и другую жалобы.

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"Приговор Пресненского районного суда и апелляционное определение Мосгорсуда оставить без изменения", - огласил решение один из судей коллегии.

Напомним, Дмитрий Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили во взяточничестве. Дело получило особый резонанс, когда в квартире сестры Дмитрия Захарченко были обнаружены почти девять миллиардов рублей в разной валюте.

В настоящее время бывший полицейский отбывает наказание в колонии. В заседании он участвовал по видеосвязи.

Происшествия Правосудие Суд Дело о миллиардах полковника Захарченко

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