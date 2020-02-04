Новости

В Судане найдено древнее изображение семи планетарных божеств 15:44
В Афинах раскопали "колодец проклятий" для связи с загробным миром 15:42
Федеральная палата адвокатов предложила упомянуть в Конституции роль адвокатуры 15:38
Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству 15:37
В России отменили обязательное лицензирование авиаперевозок 15:33
В КЧР ветераны войны получат по 50 тысяч рублей от республики 15:33
В квартирах столичного региона станет теплее 15:31
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям 15:16
Россия эвакуирует из Китая 10 граждан Беларуси 15:10
Мариинский театр отменил выступление Китайского оркестра из-за коронавируса 15:05
ГАЗ получил сертификат на принципиально новый автобус 15:01
В Ставрополе мать убила новорожденного ножницами 14:58
Сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II выйдет в РФ одновременно со всем миром 14:57
В Калининграде нашли подпольный склад сигарет на 3 млн рублей 14:45
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор мордовской колонии 14:39
Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства 14:33
Пермские врачи рассказали о состоянии девушки, которую поджег знакомый 14:31
Кировский экс-губернатор Белых занялся пошивом игрушек в колонии 14:22
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей 14:21
В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек 14:07
Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ 14:07
В тракторном биатлоне в Удмуртии вновь примет участие минский завод 14:01
Новый Toyota Aygo станет насмешкой над отсталостью конкурентов 14:00
В Дагестане 30 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра 13:59
В Сочи появился поселок Сириус 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор мордовской колонии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии №5 срок за коррупцию, получил пять суток штрафного изолятора (ШИЗО).

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по РМ.

Суд перенес на 19 февраля рассмотрение жалобы Захарченко к СИЗО "Лефортово"

Соответствующее решение приняла комиссия исправительного учреждения после инцидента, случившегося 9 января. В этот день экс-полковник подрался с другим осужденным. Конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений. В результате один из участников стычки получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Потасовку пресекли сотрудники колонии.

Напомним, что с ноября осужденный на 12,5 года лишения свободы Захарченко отбывает наказание в исправительной колонии №5 поселка Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Перед отправкой в колонию из следственного изолятора "Лефортово" комиссия присвоила Захарченко статус осужденного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Как уже писала "РГ", высокопоставленный чиновник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере.

Вину Захарченко не признал. В июне Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии. В октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Дело о миллиардах полковника Захарченко

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов