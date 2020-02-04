Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор мордовской колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии №5 срок за коррупцию, получил пять суток штрафного изолятора (ШИЗО).

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по РМ.

Соответствующее решение приняла комиссия исправительного учреждения после инцидента, случившегося 9 января. В этот день экс-полковник подрался с другим осужденным. Конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений. В результате один из участников стычки получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Потасовку пресекли сотрудники колонии.

Напомним, что с ноября осужденный на 12,5 года лишения свободы Захарченко отбывает наказание в исправительной колонии №5 поселка Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Перед отправкой в колонию из следственного изолятора "Лефортово" комиссия присвоила Захарченко статус осужденного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Как уже писала "РГ", высокопоставленный чиновник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере.

Вину Захарченко не признал. В июне Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии. В октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода.