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18.02.2020 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавшему на прихожан в московском храме предъявили обвинение

Текст: Владимир Полетаев

В Таганском районном суде столицы, где рассматривается ходатайство следствия о мере пресечения Ефиму Ефимову, подозреваемого в нападении на прихожан храма Святителя Николая в центре столицы, сообщили, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.

"Ефимову предъявлено обвинение по статье 213 ("Хулиганство") и по статье 116 ("Побои") УК РФ", - сказали в пресс-службе суда.

По сообщению ТАСС из зала суда, обвиняемый не возражал против заключения его под стражу по ходатайству следствия.

Фото: МВД РФ
МВД опубликовало видео нападения мужчины с ножом на прихожан храма

Напомним, в воскресенье утром Ефимов зашел в храм Николая Чудотворца на Бакунинской улице и ранил ножом двух помощников настоятеля. Дальнейшей развитие возможной трагедии успели предотвратить шестеро находившихся в храме прихожан, бросившихся на этого человека и успевших его скрутить, а затем передать полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавшего задержали. Он находился в неадекватном состоянии - то ли пьян, то ли обкурен или обколот наркотиками. В кармане у него нашли сверток с неизвестным веществом. Ему 26 лет, он уроженец Липецкой области.

Медицинская экспертиза установит, разумеется, степень вменяемости этого человека, и тогда прокуратура и суд назначат наказание. Если он не сумасшедший, то может потерять свободу на срок до 15 лет.

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