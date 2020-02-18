Перспективы автопрома в ЦФО во многом определяет господдержка

Автопром стал одной из главных точек роста для регионов ЦФО. В 2019 году производством машин вслед за калужанами занялись туляки, а автокомпоненты выпускают уже в нескольких областях. При этом, по мнению экспертов, потенциал отрасли в Центральном округе явно не исчерпан. И если авторынок начнет расти, здесь можно ожидать появления новых проектов.

Мощности завода Haval позволяют выпускать до 80 тысяч машин в год, но они загружены далеко не полностью. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Поставили на завод

Открытие производства Haval в Тульской области многие автомобильные СМИ назвали главным событием в автопроме в прошедшем году. Справедливости ради - наравне с пуском завода Mercedes-Benz в Подмосковье, что, безусловно, делает честь китайским инвесторам.

Напомним, предприятие Great Wall в Узловском районе открыли в начале июня. Вложенные в строительство деньги - более полумиллиарда долларов - оказались рекордной по объему инвестицией китайского бизнеса в России. Более того, компания уже озвучила дальнейшие планы - она готова затратить еще 22,4 миллиарда рублей на второй этап своего проекта. Речь идет о создании до 2028 года моторостроительного производства и полноценного R&D-центра - подразделения, занимающегося исследованиями и разработками.

Получится это или нет, во многом зависит от того, как будет складываться положение компании на российском авторынке и насколько он будет интересен китайцам. Завод под Тулой проработал всего полгода, и за это время здесь начали выпуск уже трех моделей кроссоверов и внедорожников. Нельзя сказать, что они "взорвали" российский рынок. Но общий результат (с учетом импортированных машин) позволил бренду впервые в истории выйти на первое место по продажам среди китайских компаний. Давно работающие в нашей стране конкуренты выдержать заданную Haval динамику не смогли.

Однако тираж в 12,8 тысячи экземпляров - хороший показатель на фоне менее удачливых участников рынка, но слишком слабый с точки зрения потенциальной мощности завода, считает редактор портала "Китайские автомобили" Михаил Надеждин.

Завод под Тулой проработал полгода, и за это время здесь начали выпуск уже трех моделей кроссоверов и внедорожников

- На нем только в одну смену можно выпускать до 80 тысяч машин в год, - напоминает он. - Ранее на заводе рассматривали вариант с контрактной сборкой машин других брендов - и не только китайских. Не исключено, что когда-либо он еще будет реализован. Но пока все переговоры на эту тему прекращены. Наши источники утверждают, что проблема в дороговизне производства.

Удивительно, но привозить готовые автомобили из Поднебесной порой дешевле, чем доставлять сюда машинокомплекты и затем изготавливать из них машины. Хороший пример тому - закрытие в прошлом году сборочной площадки под Липецком другой китайской марки Changan. Она обновила модельный ряд, и выяснилось, что вкладываться в переоснастку небольшого завода совсем невыгодно. Инвестировать решили в развитие логистики, расширение дилерской сети и рекламу - и не прогадали. По итогам года бренд показал значительный рост продаж.

Рентабельность автопроизводства в России во многом определяется режимом налогообложения и наличием различных льгот. Как и у Changan в Липецкой области, у Haval в Тульской со льготами пока не сложилось. В конце июля 2019 года на Межведомственной комиссии по заключению Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) было принято "решение о возможности заключения СПИК" с представительством Haval. С тех пор все чиновники - и федеральные, и региональные - говорят о подписании специнвестконтракта и получении промышленных субсидий как о вопросе закрытом. По факту же ни в одном из реестров Минпромторга соответствующей записи не появилось. Оптимизма промышленникам это вряд ли добавляет.

Выйти за рубежи

В соседней Калужской области - не просто автозавод. Тут целый автокластер, которому уже более 13 лет. Все "шишки" давно набиты, накоплен опыт - и результаты соответствующие. В прошлом году автопредприятия региона за восемь месяцев выпустили столько же машин, сколько в 2018-м за год. Всего в отраслевую группу входит 33 предприятия. Помимо Volkswagen, PCMA и Volvo (а это фактически семь популярных брендов) - еще три десятка поставщиков автокомпонентов. Так вот, все три вышеназванные компании СПИК с Минпромторгом успешно подписали. А значит, им и сопутствующим производствам будет чуть легче. И если Haval только мечтает о том, чтобы выйти на другие рынки сбыта, у калужских автокомпаний вопрос стоит в их расширении.

- С правительством РФ в рамках инвестиционных контрактов будем исполнять свои обязательства, а также оказывать содействие экспорту продукции. Поэтому даже если внутренний рынок не готов поглотить возможности автопрома, в том числе и на территории Калужской области, то произведенные у нас и автокомпоненты, и конечная продукция - автомобиль - будут востребованы на рынках других стран. Об этом свидетельствуют все показатели роста экспорта. К примеру, компания Volkswagen каждый 10-й автомобиль отправляет за рубеж, - отмечает первый замгубернатора Калужской области Дмитрий Денисов.

Тот же Volkswagen, по словам главы российского офиса Маркуса Озеговича, уже обязался в рамках СПИК до 2028 года не только углубить локализацию выпускаемых моделей, но и начать производство коробок передач и электронных систем управления автомобилем. В дополнение к двигателям, которые уже делают в Калуге.

Наладить выпуск моторов планирует в рамках специнвестконтракта и группа Peugeot-Citroen, базирующаяся на заводе PCMA. Причем опять же - с "большим экспортным потенциалом". Как прокомментировали в Минпромторге, по итогам реализации проекта совокупная доля поставок в выручке компании может составить порядка 12 процентов.

Ну а Volvo вообще хочет заняться производством уникальной продукции. Шведский концерн, как рассказал руководитель представительства Сергей Яворский, намерен дополнить свой ассортимент "автоматизированной трансмиссией для тяжелой коммерческой техники" и грузовиками, работающими на сжиженном природном газе. При этом в компании пообещали расширить сотрудничества с местными поставщиками компонентов.

Кстати, общая стоимость отгруженной за рубеж автопродукции Калужской области уже равна около 100 миллионов долларов США. И, учитывая планы производителей, не удивительно, что к 2024 году региональные власти рассчитывают на рост этой цифры в два с половиной раза. Причем, вне зависимости от того, насколько успешным будет российский авторынок. Развитие экспорта становится, по сути, гарантией загрузки предприятия даже при нисходящей динамике продаж внутри страны.

На все "Лады"

Самое время обратить внимание на статистику рынка легковых автомобилей в ЦФО. Как рассказали "РГ" в компании "Автостат Инфо", число регистраций новых машин в Центральном федеральном округе сократилось на 1,3 процента. При этом в РФ в целом динамика составила минус 2,4 процента. Кстати, только в Сибирском округе показатель составляет 4,5 процента, а в остальных он ушел в минус.

Наибольший рост по итогам года зафиксирован в той же Калужской области - сразу на 7,7 процента. Причем здесь особенно сильно вырос сегмент иномарок, что необычно для 2019 года - на 8 процентов. В Орловской рост составил 4,8 процента - примерно одинаково прибавили и отечественные, и импортные машины. А вот в Курской динамику в 3,6 процента обеспечили российские автомобили.

Самой успешной маркой в ЦФО оказалась все-таки зарубежная - корейская Kia

Плюса удалось добиться также в Белгородской (0,9 процента), Костромской (0,8), Брянской (0,5) и Тульской (0,4) областях. В остальных, включая даже столицу и Подмосковье, число регистраций машин в органах ГИБДД сократилось. Особенно сильное падение отмечается в Воронежской, Ярославской, Владимирской, Тамбовской и Смоленской областях - от 4,1 до 6,4 процента.

"В целом в ЦФО количество поставленных на учет новых автомобилей отечественного производства увеличилось на 2,4 процента, машин иностранных брендов - сократилось на 1,9 процента. Впрочем, многие из иномарок на самом деле выпускаются локально, в той же Калужской и Тульской областях", - пояснили "РГ" в "Автостат Инфо".

Кстати, самой успешной маркой в ЦФО оказалась все-таки зарубежная - корейская Kia. Как и год назад, Lada стала второй. Но разница между их продажами сократилась с 11 до трех тысяч единиц. В топ-10 брендов также входят Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, BMW и Mercedes. Список - весьма достойный. Однако стоит понимать, что на статистику Центральной России в значительной степени влияет рынок Москвы и Московской области.

Один большой автокластер

Впрочем, даже на фоне некоторого падения продаж автомобилей реальные успехи действующих предприятий, безусловно, делают эту отрасль привлекательнее. А потому ничуть не удивительно, что информация о переговорах с потенциальными автопроизводителями приходит то из одного, то из другого региона.

Особенно активны в этом смысле китайские бренды, которым тесно на своем локальном рынке. В результате государственный холдинг BAIC присматривался к той же Тульской области. Неспешно ищет площадку для выпуска электробусов концерн BYD. А недавно Lifan, который сначала потерял производство в Черкесске, а затем лишился большинства своих дилеров, провел переговоры о сотрудничестве с руководителями Владимирской области.

Конкретных соглашений ждать в этих случаях рано. Но тенденция налицо: Центральная Россия, особенно с учетом Москвы и Подмосковья, со временем может превратиться в один гигантский автокластер.