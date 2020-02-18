В Костроме проведут ревизию исторической недвижимости

Власти Костромской области решили пересмотреть реестр зданий, имеющих статус памятников истории и культуры. Поводом для реформы стали обращения жителей бывших старинных барских особняков, превращенных после революции 1917 года в многоквартирные дома и "муравейники" с обилием коммунальных квартир.

С 2019 года по искам государственной инспекции охраны объектов культурного наследия суды начали выносить решения о принудительном капремонте бывших купеческих усадеб. Для многих обитателей старого фонда многомиллионные счета на реставрацию зданий оказались неподъемными. Подробно о проблеме жизни в таких домах "Российская газета" писала в выпусках "Экономики Центрального округа" от 24 декабря ("Заложники барских особняков") и 11 февраля ("Если вы прописаны в памятнике").

В середине февраля администрация города опубликовала на своем официальном сайте объявление о выделении 12 миллионов рублей из городского бюджета на проведение текущего ремонта многоквартирных домов, построенных до 1961 года. "Такая форма финансовой помощи способствует надлежащему содержанию общедомового имущества в старом жилищном фонде. Дома старой постройки требуют дополнительных расходов на их содержание. При этом собираемость платежей на текущий ремонт в таких домах, как правило, ниже, чем в возведенных позднее или в новостройках", - пояснили власти.

На получение субсидий могут рассчитывать управляющие организации и товарищества собственников жилья, в управлении которых находится более 30 процентов жилого фонда до 1961 года постройки. Средства выделяются на текущий ремонт домов не выше трех этажей или ранее имевших статус общежития, при условии полного выполнения плана текущего ремонта в предыдущем году.

Заявки на предоставление финансовой помощи из городского бюджета в мэрию оже направили управляющие компании: "Комфортные условия", "УК ЖКХ N 2" и "Заволжье". Ожидается, что участие в программе поможет коммунальщикам выполнить ремонт в 40 многоквартирных домах. В расчете на одно здание сумма господдержки оказалась невелика: порядка 300 тысяч рублей. Власти признают, что на все нужды выделенных бюджетных сумм недостаточно.

Отвечая на вопросы "РГ" о механизмах поддержки жителей "исторических руин", костромской губернатор Сергей Ситников пообещал разработать новую программу помощи людям, живущим в домах-памятниках. Одновременно он предложил "привести в порядок" реестр зданий, находящихся под охраной.

- Был такой исторический период, когда пошел клич: "Давайте мы создадим реестр памятников, теперь государство даст на эти памятники огромное количество денег", - напомнил Сергей Ситников. - И у нас все, как подорванные, бросились этот реестр заполнять памятниками. В Кологриве напротив здания школы искусств стоит деревянное здание, которое стало памятником по той причине, что в этом доме в 1920-х годах останавливался человек, который вроде как встречался с Максимом Горьким. История притянута за уши. К сожалению, таких сказок у нас огромное количество. Нет ни наличников красивых, ни архитектурной формы особенной - нет ничего. Где предмет охраны? Нам надо этот реестр привести в порядок.

При этом губернатор подчеркнул, что по закону все здания, которые просуществовали более 50 лет, уже могут быть отнесены к объектам охраны. Но проблема заключается в том, что дома-памятники по закону подлежат не ремонту, а реставрации, которая стоит значительно дороже, чем любой обычный ремонт.

- Государственная инспекция ищет хозяев дома для того, чтобы заставить подписать охранное соглашение. Это правильно. Историческое здание, имеющее реальную ценность, должно быть приведено в порядок. Люди, которые живут в этом здании, привести его в порядок не могут, - пояснил глава региона.

По оценкам экспертов, большинство исторических зданий в центральной части Костромы, которые удалось расселить и перепрофилировать под деловую недвижимость, находятся в хорошем состоянии.

- Программу, связанную с поддержкой реставрации домов, где проживают люди, мы будем принимать в обязательном порядке, - заявил губернатор. - И здесь будет принципиально важно определить, какие дома смогут рассчитывать на такую поддержку. Это вопрос сохранения тех зданий, которые действительно являются памятниками. При этом люди, которые там проживают, будут должны по нормативу деньги сдавать и оплачивать содержание своего жилья

Программы поддержки реставрации домов-памятников уже разработаны и действуют в некоторых регионах страны - например, в Ярославской области.

Справка "РГ"

По данным регионального отделения Охранкультуры, сегодня на территории Костромской области насчитывается 473 многоквартирных дома, имеющих статус объектов культурного наследия. Из них 397 находятся в удовлетворительном состоянии, 26 признаны аварийными, нуждаются в капитальном ремонте - 55. Текущего ремонта требуют все без исключения здания, как и любые многоквартирные дома. Всего на территории региона насчитывается 3942 объекта культурного наследия федерального значения, из них 2418 - архитектурные сооружения, из них 530 нуждаются в проведении неотложных мероприятий по сохранению.