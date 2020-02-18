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18.02.2020 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермские прокуроры проверят отказ в приеме ВИЧ-положительного пациента

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Пермская прокуратура присоединилась к проверке, инициированной региональным минздравом по поводу жалобы, поступившей накануне в Общественную наблюдательную комиссию.

Фото: iStock
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В жалобе содержатся сведения о том, что в поселке Ныроб Пермского края терапевт местной поликлиники отказалась принять ВИЧ-положительного мужчину, у которого заканчивались препараты ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия). Как говорится в сообщении представителя ОНК, его попросили удалиться из медучреждения со словами "У нас здесь таких нет". Ситуация вызвала резонанс в обществе и стала поводом для официальных проверок, в том числе по факту разглашения информации о диагнозе.

- По поручению прокурора Пермского края организована проверка информации, размещенной в интернете, об отказе врача в оказании медицинской помощи пациенту, - сказано на сайте ведомства.

Прокуратура проверит исполнение медицинским учреждением требований законодательства в сфере здравоохранения, в том числе по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, соблюдения врачебной тайны.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Халатность врачей

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