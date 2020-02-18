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18.02.2020 19:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму прокомментировали задержание "последователей Рослякова"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает глобальным вызовом системе образования всего мира действия школьников из Керчи, задержанных ФСБ за подготовку терактов в двух учебных заведениях города.

По мнению Константинова, общество должно достучаться до сердца каждого ребенка и научиться ограждать его от вредоносной информации, бесконтрольно распространяемой в интернете.

- Мы знаем, что социальные сети и их содержание несут в себе колоссальную угрозу, - заявил председатель Госсовета РК. - Никто ничего не фильтрует, и молодежь погружается в этот опасный контент. Перед системой образования всего мира стоит колоссальный вызов. Поэтому нужно усилить воспитательную составляющую работы педагогов и попечительских советов в общеобразовательных школах.

Фото: iStock
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Спикер крымского парламента отметил, что попечительские советы школ должны работать не формально, а в прямом контакте с педагогами.

- Кто первый видит ребенка? Учитель. Если ребенок вовлечен, педагог первый поймет, есть ли проблема с ним, - говорит Константинов. - Рослякова (подросток, устроивший расправу в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года - Прим.ред.) никто не знал, никто о нем не мог ничего сказать. Он ничем не занимался, плюс неблагополучная семья. Нужно заниматься детьми.

Напомним, в Керчи ФСБ предотвратила подготовку подростками 15- и 16-ти лет двух терактов в учебных заведениях. Дома у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также купленные через интернет компоненты для взрывчатки. Школьники разработали планы вооруженных нападений, для чего скачали из сети инструкции для изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных.

ФСБ сообщила, что задержанные были последователями организатора убийства 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

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