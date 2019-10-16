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16.10.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Окаменевшая боль

Как живет Керчь спустя год после трагедии в политехникуме
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 233(7991)
Недавно у здания Керченского политехнического колледжа установили валун. В память о жертвах трагедии, которая из-за своей беспрецедентности получила имя керченской.
Возле колледжа установили памятный камень. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ Возле колледжа установили памятный камень. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
Возле колледжа установили памятный камень. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

Год назад это место было усеяно осколками оконных стекол и поражающих элементов, разлетевшихся после взрыва самодельной бомбы в буфете. Затем последовали выстрелы, унесшие жизни двух десятков человек. Сам виновник побоища покончил с собой. Взрыв, подготовленный студентом 4-го курса Владиславом Росляковым для многих стал "последним звонком", который навсегда разделил историю города на "до" и "после".

Дань памяти

17 октября, в годовщину произошедшего, в Керчи объявлен траур. Как признался замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев, рана в душах керчан "все еще открыта и болит". В этот день на площади Ленина создадут импровизированный мемориал в память о жертвах трагедии, которую официальное следствие назвало массовым убийством. Последняя жертва, педагог Ольга Грищенко, по словам и. о. директора колледжа Дениса Колесника, скончалась от последствий полученных травм этим летом.

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Мемориал разместят у подножия большого монитора. Год назад горевшая свеча, отображенная на нем в пасмурный день похорон, освещала последний путь погибших в колледже. В 9.00 город замрет в единой минуте молчания. Потом в местных православных храмах и мечетях совершат заупокойные богослужения.

Подвиг медиков

В тот злосчастный октябрьский день помощь пострадавшим в колледже оказывали все медучреждения города. Основной наплыв пришелся на наиболее близкую к учебному заведению горбольницу N 1, которая носит имя выдающегося хирурга, основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Здешние медики ни разу еще не принимали такое количество людей с минно-взрывными ранениями.

- Дежурный медперсонал сам не мог справиться с этой бедой, - вспоминает главврач Марат Еникеев. - На призыв о помощи отозвались все сотрудники больницы, находившиеся в тот момент за ее пределами, даже те, которые уже многие годы не работали - врачи, медсестры, санитарки. Приехали медработники из больниц, расположенных в соседних районах. Без приглашения, проявив собственную инициативу, на вертолете из Краснодарского края прибыли к нам врачи Первой краевой больницы имени Очаповского - комбустиологи (специалисты по лечению ожогов. - Прим. ред.), хирурги, - а также коллеги из симферопольских клиник. Они помогли врачам завершить остававшиеся две-три операции. Но первый удар приняли наши медики, благодаря им удалось спасти много жизней в первые полчаса-час.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
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По словам Еникеева, в течение двух-трех часов врачи оказали помощь девяноста процентам пострадавших. Ранним утром следующего дня в больницу прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова, при участии которой решили с помощью авиации переместить тяжелобольных в клиники Москвы, Симферополя и Краснодарского края.

- Из остававшихся у нас на лечении повторно госпитализировались либо с осложнениями, либо для реабилитации, - продолжает главврач. - К нам же переводились те, кто прошел лечение в клиниках Москвы.

После трагедии медики прошли обучающие семинары по оказанию помощи при минно-взрывных ранениях.

- Наши врачи ездили в Санкт-Петербург на конференцию, посвященную именно таким ранениям и оказанию помощи детям в таких условиях. Надеюсь, подобных случаев у нас никогда не будет, - говорит главный врач. - Но медики, как военные, должны быть готовы всегда ко всему.

На пороге юбилея

В 2020 году Керченский политехнический колледж отметит 90-летие. Тогда еще горно-металлургический техникум, он был открыт как кузница кадров для горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода имени Войкова. В юбилейном году в зданиях техникума, даже в общежитии, планируют провести капремонт.

Исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник говорит, что в этом году колледжу удалось выполнить госзаказ на 350 учебных мест.

- Мы переживали, что не справимся с этой задачей, но выполнили ее на сто процентов, - признается он. - Даже на некоторые направления, как, например, "право и организация социального обеспечения", были конкурсы до трех человек на место.

В колледже, как заверяет Колесник, приняты все меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защиты.

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- Видеонаблюдение, аварийное извещение, кнопка экстренного вызова - у нас с Росгвардией заключен договор, и сотрудники охранного предприятия распределены по всем корпусам, - уточняет и. о. директора колледжа. - Дети заходят внутрь здания по индивидуальным картам, предъявляя при этом студенческий билет, чтобы исключить ситуацию, когда кто-либо посторонний мог воспользоваться картой. Войти в колледж и выйти из него можно только через рамки металлодетектора. Все выходы во внутренние дворы опломбированы, их можно открыть только в аварийных ситуациях, которых, к счастью, не возникало.

"Живем будущим"

Даже по прошествии времени некоторые студенты колледжа не могли оправиться от чудовищного впечатления.

- Поначалу, когда возобновились занятия, пугалась и вздрагивала от разных необычных звуков, которые раздавались в коридорах и помещениях, - рассказала "РГ" студентка Ольга, пожелавшая не называть свою фамилию. - Несколько месяцев после трагедии перед глазами стояла картинка разгромленного взрывом колледжа. По ночам снилось, как выбегаем на улицу под звуки выстрелов. Но, видимо, психика так устроена, что все плохое забывается.

Из пострадавших только семеро студентов прекратили обучение.

- Те, кто получил достаточно серьезные травмы, сегодня находятся на индивидуальном обучении: получают задания по Интернету, с ними держат связь кураторы, преподаватели, по возможности они сами приходят в колледж, - рассказывает Колесник. - Кому становится лучше, снова начинают посещать занятия. Кто-то переходит на дистанционное обучение из-за плановой реабилитации, но таких единицы. За год большинство поправило здоровье и вернулось в колледж.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
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Однако в течение полугода после трагедии некоторым студентам требовалась помощь.

- С ними работали психологи - наши, Красного Креста, специалисты из подведомственных минобразования организаций, - продолжает и. о. директора колледжа. - За год количество обращений за психологической помощью сильно сократилось.

Сам Колесник, когда произошел взрыв в буфете (там сегодня гардероб), находился в соседнем корпусе, где проводился отборочный этап IV Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia). А после взрыва впервые в жизни оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим у входа в основной корпус.

- Мы, честно говоря, стараемся об этом не вспоминать и эту тему обходим стороной, - приглушенным голосом признается он и, надсадно вздохнув, добавляет:

- Живем будущим, развиваемся, ставим перед собой задачи. Да и дети просят, чтобы не вспоминали об этом.

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