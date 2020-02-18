В Пекине за шесть дней построят фабрику по производству медицинских масок

Китайская компания China Construction First Group намерена за шесть дней построить в Пекине фабрику по производству медицинских масок. Планируется, что новое предприятие будет ежедневно выпускать 250 тысяч масок.

Строители будут работать посменно, а сотрудники компании будут ежедневно измерять у них температуру, чтобы своевременно выявить возможное заражение новым коронавирусом COVID-2019, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua.

Ранее Россия направила в КНР в качестве гуманитарной помощи два миллиона медицинских масок, а также медикаменты. Кроме того, американские власти доставили в Китай 17,8 тонны медицинских принадлежностей - масок, халатов, респираторов.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 1868, выздоровели более 12,5 тысячи человека. Общее число зараженных в КНР превысило 72,4 тысячи человек, увеличившись за сутки на 1,8 тысячи. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.