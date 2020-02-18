В России представлен новый Hyundai Solaris. Главное о машине

Компания Hyundai провела официальную презентацию обновленного Solaris на заводе в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочили к юбилею - с 2010 года на предприятии собрали 2 млн автомобилей южнокорейского концерна.

Экстерьер рестайлинговой машины сюрпризом для собравшейся прессы не стал - шпионские фотографии слили в интернет за несколько недель до мероприятия, а неделю назад кадры опубликовали официально.

Если вкратце: спереди модель 2020 года отличают бампер с увеличенной сетчатой решеткой радиатора и фары со светодиодной прострочкой. Сзади - новый бампер и фонари. Кроме того, Solaris получил колесные диски иного дизайна.

Внутри изменений и того меньше - в старших комплектациях экран мультимедийной системы увеличился в размерах и по последней моде приподнялся над торпедо, а дефлекторы воздуховодов получили овальные декоративные элементы. Кроме того, выросла диагональ дисплея на панели приборов, также он стал цветным. Бюджетным версиям оставили дисплеи прошлого поколения.

В ходе презентации стало известно, что машина получила штатную навигацию в составе платформы "Яндекс.Авто" - на радость таксистам. Система будет предлагаться начиная со средней комплектации. Есть и несколько других опциональных решений - USB-порт для задних пассажиров, дистанционный запуск с брелока, электрический привод складывания зеркал заднего вида.

Двигатель, подвеска и трансмиссия остались неизменными. Цены на рестайлинговый автомобиль названы не были, о них обещают рассказать позже. Можно смело предположить, что они повысятся.

В качестве итога: Hyundai Solaris был и остается одной из самых популярных иномарок на российском рынке. В прошлом году своих покупателей нашли 58,7 тысячи автомобилей. И после косметического обновления у него появилось чуть больше шансов отъесть часть рынка у собрата по платформе и абсолютного бестселлера - Kia Rio.