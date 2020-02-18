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18.02.2020 16:31
Рубрика: В мире

Вместо амнистии Киев предложил Донбассу репрессии

Текст: Павел Дульман
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский созывал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Причина была стандартной: обострение обстановки на Донбассе, причем именно там, где ранее было осуществлено разведение сил - в районе поселка Золотое. Одновременно киевские официальные лица выдвинули ряд инициатив, прямо противоречащим минским соглашениям, аудит исполнения которых, по инициативе России, рассматривает Совбез ООН.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Как рассказали на заседании Зеленскому его военачальники, народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) внезапно начала обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В изложении представителей ЛНР ситуация представляется иначе: украинская диверсионная группа в составе десяти человек попыталась пройти линию разграничения, но подорвалась на собственном минном поле, потеряв на месте двух человек погибшими. Для прикрытия отхода оставшихся боевиков, ВСУ начали неизбирательный обстрел территории республики, в результате которого были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. На что последовал симметричный ответ со стороны армии ЛНР.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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И дело здесь даже не в причинах нарушения перемирия, а в мизансцене, вызывающей чувство дежа-вю у любого человека, наблюдающего за ситуацией. Всякий раз, когда перед президентом Порошенко ребром ставился вопрос об исполнении минских соглашений, или намечались переговоры в нормандском формате, или обсуждение украинской проблематики в ООН, со стороны ВСУ следовали обстрелы Горловки, Донецка, Кировска. И тут же созывалось экстренное заседание СНБО с последующими обвинениями республик в обострении, что, как казалось инициаторам войны, должно было усилить их переговорные позиции. К слову, в момент гибели малазийского "Боинга" Порошенко тоже проводил заседание СНБО, и обвинять Россию и ополченцев в трагедии он начал едва ли не раньше, чем перестали дымиться обломки. Вчерашние события заставляют думать, что Зеленский перенял повадки предшественника, которого год назад обещал судить по сумме совершенных преступлений перед Украиной и человечностью.

Вместо выполнения Минских соглашений Киев предлагает некие полумеры, фактически добиваясь капитуляции народных республик

Однако, Порошенко по-прежнему на свободе, война на востоке Украины продолжается, а имплементация политической части минских соглашений в украинскую конституцию и в целом их буквальное исполнение снова отодвигается официальным Киевом в бесконечность. Вместо этого России и ЕС предлагаются некие паллиативные полумеры - новые обмены удерживаемыми лицами, при безграничном ресурсе пополнения "обменного фонда" украинскими силовиками, и некая "формула Зеленского", предполагающая, как и при Порошенко, фактическую капитуляцию республик. И эта повестка постепенно заменяет в украинских СМИ и социальных сетях собственно минские соглашения. Доходит до того, что пресс-служба Зеленского вымарывает из официальных сообщений о телефонных переговорах с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель упоминания о договоренностях, имеющих, в соответствии с решением Совбеза ООН, статус международного соглашения. И даже общаться с жителями "неконтролируемых территорий" Зеленский не желает, собирая вместо прописанного в Минске прямого диалога с Луганском и Донецком некую "платформу примирения" из проживающих в Киеве и Львове перемещенных лиц, чье мнение можно презентовать Берлину и Парижу как "голос Донбасса".

МИД Украины отверг план по урегулированию в Донбассе

Еще более выпукло неделание мира демонстрируется окружением украинского президента. Так, глава МВД и покровитель неонацистских банд Арсен Аваков предложил вместо предусмотренной соглашениями амнистии, принять "закон о коллаборантах", априори делающий всех жителей Донбасса преступниками перед Украиной. И не так ужасно, что глава МВД Украины, вслед за министрами иностранных дел и обороны, отрицает мирное урегулирование - к этому все привыкли при Порошенко, куда хуже, что очередной украинский "президент мира" идет у них на поводу. И даже возит того же Авакова - чье однозначно преступное прошлое и настоящее когда-то будет рассмотрено отдельным трибуналом - на аудиенции к Папе Римскому. И значит, сегодняшнее заседание СНБО лишь очередное доказательство принятия Зеленским преступной политики предшественника - как по форме, так и по содержанию.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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