АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за миллион рублей

31 января 2019 года Волжский автогигант начал продажи "заряженного" седана Lada Vesta Sport. Серийная модель стала самой дорогой в истории бренда Lada. Специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий в очередном выпуске "В самом деле" рассказал о том, кому нужна Lada за миллион рублей.

"Веста", обычная, не спорт, стоит от 630 до 940 тысяч рублей. То есть до миллиона автомобилю в максималке осталось совсем чуть-чуть. Значительная часть комментаторов похоже живёт в далеком розовом в мире, где доллар по 30 и всё ещё выпускают "Жигули" по бросовым ценам. А что же с ценами на машины? Средневзвешенная цена легковушки на российском рынке - 1,4 млн рублей. Так что Lada даже до среднего уровня пока не добралась", - отметил Стас Березий.

Кстати говоря, цены на заряженную модификацию Lada Vesta лежат в диапазоне от 1 042 900 до 1 078 900 рублей. Как "РГ" сообщала ранее, за год АвтоВАЗ реализовал спортивных 750 седанов.

"Надо помнить, что Vesta Sport - это автомобиль специфичный, он не для всех. И уж во всяком случае это не просто семейная "поповозка". 145 сил - вообще-то это впервые в истории серийных Lada. Впервые сертифицирован прямоточный выхлоп.

Разработчики отмечают, что здесь более двухсот новых деталей, от пластиковых крыльев, до короткоходных амортизаторов. Это уже не просто Vesta. В самом деле слово Sport или специальная версия в данном случае это не маркетинг, а реальная техника, реальное железо. Конечно, к такому наша общественность не готова, поэтому не будем её осуждать", - резюмировал Стас Березий.

Напомним, Vesta Sport оснащается 1,8-литровым двигателем, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Мотор работает в паре с пятиступенчатой "механикой" JR5. Максимальная скорость составляет 198 км/ч, время разгона от нуля до "сотни" - 9,6 секунды.

"Заряженный" седан получил спортивный обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну "акулий плавник". В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.

В интерьере появились новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов, черный потолок, атмосферная LED-подсветкой, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник отделаны кожей.