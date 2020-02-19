ГИБДД и приставы проводят операцию по выявлению злостных нарушителей ПДД

73 россиянина имеют по более чем тысяче неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения каждый. В основном, это превышение скорости, на втором месте - выезд на выделенную полосу или обочину, также немало нарушений за неправильную парковку, нарушение разметки и ограничений, предписанных дорожными знаками.

В Госавтоинспекции решили самым серьезным образом бороться с такой категорией водителей-беспредельщиков. Катализатором выступило ДТП на Бутырской улице в Москве, совершенное уличным гонщиком Тимофеем Сушковым. Его автомобиль выехал на встречную полосу, в столкновении с другой машиной погибла молодая девушка, ехавшая в автомобиле с Сушковым. Впоследствии выяснилось, что за молодым человеком числятся 650 штрафов. 35 оформлены непосредственно на него, а остальные на владельца автомобиля, который, как выяснилось, скончался 2 года назад.

С прошлой недели в масштабах всей страны совместно с судебными приставами ведется крупнейшая спецоперация, в рамках которой должников на колесах разыскивают и лишают их самого дорогого им - автомобиля.

Ранее ситуация осложнялась тем, что многие из любителей игнорировать штрафы зарегистрированы в одном регионе, а живут и, соответственно, регулярно нарушают в другом. Как правило, в Москве. Получалось, что информация об огромном массиве накопленных штрафов отправлялась в региональный отдел судебных приставов. А местный пристав, узнав, что должник давно не живет по прописке, просто терял интерес к нему.

Теперь же процедура поменялась. Когда, допустим, саратовскому приставу приходит информация о том, что местный житель постоянно нарушает ПДД в столице, он оформляет розыскное дело и передает его своим московским коллегам. Те подключают сотрудников ГИБДД, которые в режиме он-лайн отслеживают перемещение автомобиля должника. Затем передают информацию ближайшему патрулю или на пост, и автолюбителя тормозят. Пока автоинспекторы пробивают водителя по своей линии, идет звонок приставам, чтобы они выдвигались на встречу с должником. Те оперативно приезжают и арестовывают автомобиль. Впоследствии, если должник не погасит в установленный срок все задолженности, машина уйдет с молотка. А вырученные средства пойдут на погашение имеющегося долга.

После того, как сотрудники Госавтоинспекции и приставы разберутся с 73-мя должниками, у которых более 1000 штрафов (трое москвичей из этого списка и вовсе имеют более чем по 2 тысячи штрафов каждый), они приступят к отработке следующей категории нарушителей, на счету которых от 100 до 1000 штрафов. Таких по России на сегодняшний день около 10 тысяч человек. Примерно половина из них - это Москва и Подмосковье.

Кстати, немало неплательщиков и среди юридических лиц. Рекордсмен - 27 тысяч неоплаченных штрафов. Как правило, это таксопарки и каршеринговые компании. Свыше тысячи штрафов имеют на сегодняшний день 180 компаний. Еще 3 тысячи юрлиц имеют на своих счетах от 100 до 1000 штрафов.

В Госавтоинспекции отмечают, что с юрлицами работать проще по задолженностям, их отлавливать на дороге не приходится. Правда, некоторые фирмы могут внезапно оказаться банкротами, и тогда дело усложняется.

Но в целом ситуация с оплатой штрафов автолюбителями улучшается. По итогам 2019 года, около 84 процентов российских автолюбителей оплатили штрафы в течение предоставляемых для этого 2 месяцев. Если брать по регионам, то дисциплинированней всего водители Ивановской, Кировской, Курской областей, республик Коми, Татарстан и Чувашия. Там показатель - под 90 процентов. То есть, каждый девятый автолюбитель исправно платит назначенные штрафы. Хуже всего ситуация с платежами штрафов на Северном Кавказе.

Еще около 10 процентов автолюбителей оплачивают штрафы в течение 2 лет с момента нарушения. То есть, когда к делу уже подключились судебные приставы или автоинспекторы поймали их на дороге и предъявили за просрочки. И только около 6-7 процентов автолюбителей являются злостными неплательщиками.

В Госавтоинспекции МВД России поясняют, что они вовсе не альтруисты, которые решили облегчить работу судебных приставов. Главный интерес ведомства в этой операции - убрать с дорог до того, как они кого-то еще угробят, беспредельщиков, которые и не думают о том, чтобы начать соблюдать Правила дорожного движения.

И первые успехи уже есть. Работа ведется всего неделю, а количество задержанных автомобилей злостных нарушителей исчисляется десятками. За смену один экипаж способен выявить 3-4 таких машины.