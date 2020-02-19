Юрий Лоза обрушился с критикой на культовый голливудский фильм

Советский, российский музыкант и эксперт Юрий Лоза в очередной раз выступил на своем Facebook-аккаунте как кинокритик с четкой позицией. На этот раз изучив картину "Воин" (Warrior, 2011).

Лоза "в который раз" убедился на ее примере, что нельзя верить аннотациям, ведь их задача - "любой ценой заставить смотреть кино".

При этом Юрий отмечает, что даже участие хороших актеров - еще не гарант качества и "ни о чем не говорит", ведь их "могли пригласить для спасения слабой картины". И то, что чья-то роль была номинирована на "Оскар" (в данном случае - Нолти) в категории "лучшая роль второго плана" - тоже не залог: "Мало ли кого и за что номинировали", - напоминает Лоза.

Лента "Воин", которая на днях попалась Юрию, анонсирована как "спортивная драма, по-настоящему честный фильм о боях без правил" ("и прочая бла-бла-бла"). Но что в итоге? "Чепуха в стиле индийских мелодрам середины прошлого века", где сюжетные линии, как предположил Лоза, "придумывала тёща сценариста пока он был в отъезде".

Далее музыкант описывает происходящее на экране: "На турнир с призовым фондом в пять миллионов долларов и со статусом "чуть ли не чемпионат мира" случайно попадают учитель физики, которому край как необходимо выкупить закладную на дом, и отставной пехотинец, начавший заниматься единоборствами две недели назад".

После чего начинается странное: названные выходят в финал, "учитель физики болевым приёмом на колено (!) вырубает русского бойца Кобу (!!!), который до этого больше одного раунда на соперников не тратил. И учителю абсолютно фиолетово, что русский медведь, входящий в клетку под песню Высоцкого, в два раза больше и чемпион мира по боевому самбо", - недоумевает Лоза.

А дальше еще смешнее - вплоть до трогательной развязки. В ходе которой, по задумке создателей, предположил Юрий, по щеке зрителя должна была побежать скупая слеза… И она таки побежала - "но не от увиденного на экране, а от жалости к себе - вдруг подумалось, на какую же ерунду я трачу своё время...", подытожил Юрий.

"Воин" - картина Гэвина О'Коннора ("Джейн берет ружье", сериал "Американцы") с Томом Харди и Джоэлом Эдгертоном в главных ролях. Нолти играет их отца. Критики в основном положительно оценили ленту.

Для тех, кто ее еще не видел, уточним: учитель физики Брендан, которого сыграл Эдгертон, по сюжету - бывший боец UFC, Абсолютного бойцовского чемпионата.

В 2015-м вышли российский (наша рецензия) и, кстати, индийский ремейки ленты.