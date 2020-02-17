Юрий Лоза объяснил, в чем проблема премии "Оскар"

Известный музыкант (кстати, в Москве на этой неделе будет его концерт) и эксперт по широкому кругу вопросов Юрий Лоза не оставил, конечно, без внимания и состоявшееся недавно вручение премии Американской киноакадемии.

Ещё до торжественной церемонии Лоза твёрдо заявил, что наблюдать за этим шабашем голливудских звёзд не намерен: "Лучше посплю".

Затем он разъяснил, что, во-первых, не знает английский язык, так что всё равно ничего бы не понял. Во-вторых, давно - "лет десять" - не верит в объективность американских академиков.

"Они выбирают своих победителей, исходя из собственных соображений, закулисной возни, толерантности, национальных предпочтений и прочих факторов, не относящихся к искусству кино", - по своему обыкновению прямо и жёстко написал Лоза, добавив, что "не готов всю ночь "болеть" за абсолютно незнакомых фаворитов".

Напомним, лучшим фильмом на "Оскаре" признан южнокорейский фильм "Паразиты". "Кинократия" вела онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее Лоза не менее яростно раскритиковал КВН, фильм "Текст" и голливудскую фантастику, а также дал творческие советы новоиспечённому лауреату "Оскара" Элтону Джону.