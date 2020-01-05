Новости

Вышел трейлер сериала с Аль Пачино "Охотники" 13:45
Вышел новый трейлер "Доктора Дулиттла" 13:24
Актриса Камерон Диас впервые стала мамой 04.01.2020
Юрий Лоза написал новогодний стишок 04.01.2020
Вышел новый трейлер хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 04.01.2020

Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст"

Новости
    05.01.2020, 13:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Советский, российский музыкант, автор песен, видеоблогер и ценитель хороших фильмов Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook очередную киноведческую заметку, сообщая, что он "все-таки заставил себя посмотреть широко разрекламированный фильм "Текст".

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие. Тут же указав авторам, что, по его мнению, "будь картина в полтора-два раза короче, она бы только выиграла". Плюс он, Лоза, матерные слова заменил бы "крепкими, но все-таки цензурными" - "как это делают в большом взрослом кино".

Кроме того, для Юрия понятно, что резонансная постельная сцена была добавлена исключительно "для привлечения любителей "клубнички" - "ведь именно они делают значительную часть кассы". Причем сцену данную, по мнению эксперта, "можно было снять хотя бы красиво".

Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".

И, конечно же, режиссеру надо было подобрать абсолютно другой актерский состав, ведь, полагает Юрий, "эти просто никуда не годятся".

"Кстати, а зачем вообще было всё это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?" - задается под конец отзыва Юрий и более важными вопросами.

Фото: www.kinopoisk.ru
Итоги 2019 года: семь лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

"Было впечатление, что весь фильм по экрану стекают фекалии. Выражаясь словами нашего министра культуры - шняга редкостная", "Вот в этом мнении я с вами полностью солидарна! Редкостное убожество фильма во всем: сюжет, приемы, постельная сцена (совсем без фантазии), диалоги, мат бесконечный и сам Петров, у которого на лице только одна эмоция - его прищур и все, больше ничего. Где школа Евстигнеева, Леонова, Попанова, Табакова, Янковского и др. наших народнолюбимых артистов, ничего нет, все исчезло!", "Тут вообще не о чем говорить. Какие то ребята из подворотни просто решили самоутвердиться и бабла заработать. Других задач, тем более художественных или нравственных, просто не может быть здесь по определению", - начали яростно соглашаться с гуру аналитики комментаторы (редакция - авторская). Хотя и не поголовно.

Наша рецензия на "Текст" - здесь.

Ранее Юрий Эдуардович опубликовал свое новое стихотворение, позиционируя его как произведение для декламации со стульчика.

Новости

Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока" 04.01.2020
Актриса Элизабет Селларс умерла на 99-м году жизни 03.01.2020
Сыгравший папу Римского Джон Малкович признался, что он атеист 03.01.2020
Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров 02.01.2020
⧣ Россия
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом 01.01.2020
"Союзмультфильм" опубликовал новогоднюю серию "Простоквашина" 31.12.2019
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове 30.12.2019
⧣ интернет
Фото: instagram.com/ asmuskristina
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
"Лютик" о "Чеканной монете": Самое раздражающее из всего, что я слышал 26.12.2019
"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме 26.12.2019
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ NeilInnes ‏
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
Лучшие моменты из фильмов, сериалов и клипов года собрали в одно видео 29.12.2019
Умер актер Константин Юченков 29.12.2019