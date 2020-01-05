Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст"

Советский, российский музыкант, автор песен, видеоблогер и ценитель хороших фильмов Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook очередную киноведческую заметку, сообщая, что он "все-таки заставил себя посмотреть широко разрекламированный фильм "Текст".

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие. Тут же указав авторам, что, по его мнению, "будь картина в полтора-два раза короче, она бы только выиграла". Плюс он, Лоза, матерные слова заменил бы "крепкими, но все-таки цензурными" - "как это делают в большом взрослом кино".

Кроме того, для Юрия понятно, что резонансная постельная сцена была добавлена исключительно "для привлечения любителей "клубнички" - "ведь именно они делают значительную часть кассы". Причем сцену данную, по мнению эксперта, "можно было снять хотя бы красиво".

Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".

И, конечно же, режиссеру надо было подобрать абсолютно другой актерский состав, ведь, полагает Юрий, "эти просто никуда не годятся".

"Кстати, а зачем вообще было всё это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?" - задается под конец отзыва Юрий и более важными вопросами.

"Было впечатление, что весь фильм по экрану стекают фекалии. Выражаясь словами нашего министра культуры - шняга редкостная", "Вот в этом мнении я с вами полностью солидарна! Редкостное убожество фильма во всем: сюжет, приемы, постельная сцена (совсем без фантазии), диалоги, мат бесконечный и сам Петров, у которого на лице только одна эмоция - его прищур и все, больше ничего. Где школа Евстигнеева, Леонова, Попанова, Табакова, Янковского и др. наших народнолюбимых артистов, ничего нет, все исчезло!", "Тут вообще не о чем говорить. Какие то ребята из подворотни просто решили самоутвердиться и бабла заработать. Других задач, тем более художественных или нравственных, просто не может быть здесь по определению", - начали яростно соглашаться с гуру аналитики комментаторы (редакция - авторская). Хотя и не поголовно.

Наша рецензия на "Текст" - здесь.

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