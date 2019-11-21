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Продюсер рассказала о съемке откровенной сцены с Кристиной Асмус

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    21.11.2019, 11:27
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Суета вокруг дивана "голой Асмус", отважно показавшейся в эротической сцене триллера "Текст" (наша рецензия), с завидным упорством продолжает не утихать. Со всех сторон на девушку кучно сыплются проклятия и скабрезные комментарии.

Фото: instagram.com/irinashayk
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Меж тем специалист уверена, что на самом-то деле Кристина фактически не была на экране голой. Как наглядно продемонстрировала в программе "Пятого канала" "Светская хроника" продюсер Ольга Леснова, в российском кино, как и в кинопроизводстве развитых стран вообще, при съемке интимных сцен используют специальные "тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи".

"На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров", - поясняет продюсер. По мнению которой очевидно, что и в пресловутой постельной сцене "Текста" у Кристины есть такая накладка, и она "закрывает ее интимные части тела".

Что тем не менее все равно "прям очень смело", - полагает телеведущая, актриса и светская львица Ксения Собчак. Добавляя, что "сцена очень круто сделана с Кристиной - это реально такой прорыв".

В то время как кинокритик Василий Корецкий считает сцену с участием Асмус "неким аттракционом, усиливающий эмоциональное воздействие на зрителя". "Любые подобные сцены, любые сцены секса в кино воспринимаются зрителем на самом деле, как шокер", - настаивает эксперт.

Ранее Асмус, перед тем оказавшаяся от нового проекта из-за того, что ей там предстояло сниматься в белье, призвала коллег-актрис наплевать на общественное мнение и не сторониться эротических сцен. По крайней мере, если кино хорошее.

Перед этим Эмилия Кларк рассказала, как ее принуждали сниматься голой. И как она с произволом боролась.

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