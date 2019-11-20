Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой

"Игра престолов" закончилась еще в мае, но происходящее вокруг нее продолжает будоражить общественность по десяткам поводов - от чехарды с приквелами, до развития истории с пресловутым стаканчиком и то и дело звучащими откровениями актеров шоу.

Одно из самых волнующих исходит от 33-летней британской актрисы Эмилии Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен. Напомним, Кларк отличилась в сериале крайне эффектными откровенными сценами, тем навечно запав в сердца поклонников. Но давалось всё это девушке совсем нелегко.

В частности, будучи 18 ноября гостем нового выпуска подкаста своего коллеги Дэкса Шепарда Armchair Expert, Эмилия рассказала, что какие-то откровенные сцены не были оговорены в контракте, и ей приходилось буквально сражаться с создателями шоу на этой почве.

По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей. В результате она постоянно потом плакала в санузле.

Но очень помог и поддержал девушку экранный муж - актер Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого, давший ряд ценных наставлений, всегда о ней заботившийся и окружавший вниманием, проявивший человечность и заверивший, что она имеет право диктовать свои условия.

В результате дальше Кларк осмелела, поумнела и начала корректировать степени оголения. А когда ей говорили, в качестве аргумента: "Ну, давай - ты же не хочешь разочаровывать своих фанатов!", она в нецензурной форме предлагала собеседнику пойти в известном направлении. Совсем заматерела, словом.

Кстати, ранее Эмилия утверждала, что сниматься обнажённой ей вовсе не в тягость.