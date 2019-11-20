Новости

Юрий Лоза разродился идеей для блокбастеров 12:22
В Сети появилось видео со съемок знаменитого танца Джокера на лестнице 11:39
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19.11.2019
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 19.11.2019
Армен Джигарханян выписался из больницы 19.11.2019

Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой

Новости
    20.11.2019, 11:53
Текст:   Олег Усков

"Игра престолов" закончилась еще в мае, но происходящее вокруг нее продолжает будоражить общественность по десяткам поводов - от чехарды с приквелами, до развития истории с пресловутым стаканчиком и то и дело звучащими откровениями актеров шоу.

Фото: instagram.com/ henrycavill
Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака"

Одно из самых волнующих исходит от 33-летней британской актрисы Эмилии Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен. Напомним, Кларк отличилась в сериале крайне эффектными откровенными сценами, тем навечно запав в сердца поклонников. Но давалось всё это девушке совсем нелегко.

В частности, будучи 18 ноября гостем нового выпуска подкаста своего коллеги Дэкса Шепарда Armchair Expert, Эмилия рассказала, что какие-то откровенные сцены не были оговорены в контракте, и ей приходилось буквально сражаться с создателями шоу на этой почве.

По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей. В результате она постоянно потом плакала в санузле.

Но очень помог и поддержал девушку экранный муж - актер Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого, давший ряд ценных наставлений, всегда о ней заботившийся и окружавший вниманием, проявивший человечность и заверивший, что она имеет право диктовать свои условия.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал по "Властелину колец" продлен на второй сезон

В результате дальше Кларк осмелела, поумнела и начала корректировать степени оголения. А когда ей говорили, в качестве аргумента: "Ну, давай - ты же не хочешь разочаровывать своих фанатов!", она в нецензурной форме предлагала собеседнику пойти в известном направлении. Совсем заматерела, словом.

Кстати, ранее Эмилия утверждала, что сниматься обнажённой ей вовсе не в тягость.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 19.11.2019
Режиссер "Ангелов Чарли" обвинила в провале фильма мужской шовинизм 19.11.2019
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника 19.11.2019
Сериал по "Властелину колец" продлен на второй сезон 19.11.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 18.11.2019
"Доктор Хаус" спасает всех в космосе в тизере нового сериала HBO 18.11.2019
Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака" 18.11.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 18.11.2019
Райан Мерфи рассказал о будущем "Американской истории ужасов" 18.11.2019
В московском ресторане обокрали звезду сериала "Даешь молодежь!" 15.11.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com
Актрису Джейн Хейуорд сбил насмерть двухэтажный автобус 18.11.2019
"Ведьмак" продлен на второй сезон 14.11.2019
Видео: сын Джаггера спел на русском "Розовое вино" Элджея и Федука 13.11.2019