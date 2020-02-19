По обрушению моста в Оренбурге возбудили второе уголовное дело

По факту обрушения моста в Оренбурге в декабре 2019 года возбуждено второе уголовное дело - о халатности. Фигурантами в нем могут стать чиновники Главного управления дорожного хозяйства региона.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Оренбургской области Ольгу Аникееву, новое уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") СК возбудил по требованию прокуратуры. Поскольку рухнувший путепровод находился на балансе Главного управления дорожного хозяйства Оренбуржья, к ответственности могут быть привлечены должностные лица ведомства.

Напомним, что ЧП произошло вечером 2 декабря. В районе выезда из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина. Рухнуло несколько пролетов виадука. Два человека были госпитализированы с травмами, еще один пострадавший от медицинской помощи отказался. В областном центре вводился режим ЧС.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Губернатор области Денис Паслер заверил, что вместо рухнувшего моста будет построен новый: решение о финансировании строительства нового путепровода уже принято.