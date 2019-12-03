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03.12.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге построят новый мост вместо рухнувшего

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Вместо обрушившегося накануне автомобильного моста на улице Терешковой в Оренбурге будет построен новый. Об этом заявил губернатор области Денис Паслер. Он отметил, что решение о финансировании строительства нового путепровода уже принято.

Фото: https://vk.com/vrndtp
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Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, лидер региона провел оперативное совещание на месте обрушения. Отмечалось, что вчера и сегодня было сделано все необходимое, например, сформированы объездные маршруты для движения транспорта.

- Для нас первоочередная задача - ликвидировать последствия, расчистить дорогу от завалов, - констатировал Паслер. - На перспективу - решение по финансированию из бюджета области принято, подготовку к проектированию начнем на этой неделе. Построим новый мост, и все транспортные проблемы в этом месте будут решены.

Необходимые поручения на этот счет уже даны соответствующим ведомствам.

Как уже писала "РГ", накануне вечером в Оренбурге на улице Терешковой обрушилось несколько пролетов виадука на расстоянии около 200 метров. На магистрали велись ремонтные работы, однако полностью проезд не перекрывали. В момент аварии на мосту находились две машины: большегруз со щебнем и Lada Priora. Оба водителя получили травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавших будут наблюдать в стационаре в течение пяти дней.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По предварительным данным, причиной обрушения мог стать перегруз дорожного полотна из-за проезда фуры.

В городе введен режим ЧС муниципального значения.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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