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03.12.2019 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В минздраве Оренбуржья рассказали о пострадавших при обрушении моста

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

При обрушении автомобильного моста в Оренбурге пострадали два водителя. Они будут находиться в больнице в течение пяти дней, их жизни вне опасности.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Фото: УМВД по Белгородской области
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Как уже писала "РГ", накануне вечером в Оренбурге на улице Терешковой обрушилось несколько пролетов виадука на расстоянии около 200 метров. На магистрали велись ремонтные работы, однако полностью проезд не перекрывали. В момент аварии на мосту находились две машины: большегруз со щебнем и Lada Priora. Оба водителя получили травмы.

По данным областного минздрава, водитель легковушки - мужчина 1964 года рождения - получил легкие повреждения. А состояние 32-летнего водителя грузовика оценивается как средней степени тяжести: у пациента травма головы, но он ходит, разговаривает. Пострадавших будут наблюдать в стационаре в течение пяти дней.

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Напомним, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По предварительным данным, причиной обрушения мог стать перегруз дорожного полотна из-за проезда фуры.
 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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