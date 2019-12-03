В минздраве Оренбуржья рассказали о пострадавших при обрушении моста

При обрушении автомобильного моста в Оренбурге пострадали два водителя. Они будут находиться в больнице в течение пяти дней, их жизни вне опасности.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Как уже писала "РГ", накануне вечером в Оренбурге на улице Терешковой обрушилось несколько пролетов виадука на расстоянии около 200 метров. На магистрали велись ремонтные работы, однако полностью проезд не перекрывали. В момент аварии на мосту находились две машины: большегруз со щебнем и Lada Priora. Оба водителя получили травмы.

По данным областного минздрава, водитель легковушки - мужчина 1964 года рождения - получил легкие повреждения. А состояние 32-летнего водителя грузовика оценивается как средней степени тяжести: у пациента травма головы, но он ходит, разговаривает. Пострадавших будут наблюдать в стационаре в течение пяти дней.

Напомним, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По предварительным данным, причиной обрушения мог стать перегруз дорожного полотна из-за проезда фуры.

