ГИБДД: В январе резко увеличилось число наездов на пешеходов

В среду стало известно о том, что в некоторых регионах зафиксирован резкий рост смертности в ДТП. Речь идет о показателях уже за 2020-й год. Дело в том, что в 2019 году число погибших в ДТП в очередной раз снизилось. Поэтому рост показателей, которые планомерно снижались последние 10 лет, вызывает особую озабоченность.

По данным ГИБДД России, количество погибших в авариях на российских дорогах в январе 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7 процентов. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны и как реагировать на них", - отметил в интервью "Милицейской волне" замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.

По его словам, ухудшение показателей связано с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с январем 2019 года число таких ДТП возросло почти на 50 процентов.

Замруководителя Госавтоинспекции связывает такую негативную тенденцию с нетипичной в этом году для большей части России погодой. "Несмотря на то, что она вроде бы теплая, все равно выпадают осадки, дорога становится скользкой. При этом время суток, когда происходят ДТП, в основном темное. Пешеходы также надевают темную одежду, тем самым рисков наезда становится еще больше", - отметил Понарьин.

В итоге в почти половине (40 процентов) регионов РФ в настоящее время наблюдается отрицательная динамика по аварийности. Наиболее острая ситуация сложилась в Ингушетии, где практически на 100 процентов возросло количество смертельных случаев в январских ДТП, Республике Саха (Якутия), где рост составил 50 процентов, а также в Карачаево-Черкесской Республике, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях. По словам замглавы ГИБДД, в этой связи будет усилен контроль за соблюдением обязательных требований по обустройству пешеходных переходов. "По отношению к водителям то же самое. Считаем, нужно усилить внимание к тем из них, кто нарушает правила проезда пешеходных переходов", - подчеркнул Олег Понарьин, напомнив и о необходимости ношения пешеходами в темное время суток светоотражающих элементов.