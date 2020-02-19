Жительница подмосковных Химок, 20-летняя Дарья Агений, полтора года провела под подпиской о невыезде. Санкции уголовной статьи, которую ей инкриминировали, предусматривают до десяти лет лишения свободы. Сейчас, когда дело закрыто, все случившееся за это время она вспоминает, как страшный сон.

Если бы не соцсети и поддержка общественности, героиня этой истории вполне могла надолго угодить за решетку. Фото: Владимир Аносов/РГ

В конце июня 2018 года Даша привезла детей в летний лагерь, расположенный на Черноморском побережье Кубани. Передав их в Туапсе вожатым, решила задержаться в городе, чтобы несколько дней отдохнуть на море. Остановилась в хостеле и уже поздно вечером отправилась на поиск круглосуточного магазина, чтобы запастись продуктами и водой. Трое местных ребят показали дорогу и вызвались проводить назад. Когда до хостела оставалось метров 500, она поблагодарила новых знакомых, сказав, что дальше доберется сама.

Поднимаясь в горку по улице, почувствовала, что сзади кто-то идет. Обернувшись, увидела мужчину. Ускорила шаг, однако он стал догонять. Даше стало страшно. Поравнявшись, незнакомец спросил: мол, как она, такая красивая, не боится по ночам ходить одна?

"Он навалился, и я почувствовала пьяное дыхание, - вспоминает Даша, делясь произошедшим в соцсетях. - Когда схватил меня сзади, от испуга стала громко кричать. Вокруг были жилые дома: надеялась, кто-нибудь услышит, выглянет из окна, выйдет, поможет, но этого не случилось". По словам Дарьи, нападавший, заткнув ей рот одной рукой, другой полез под юбку. И тут вспомнила, что в сумке есть перочинный ножичек для заточки карандашей. Достала его и стала отбиваться от пьяного насильника.

"Моменты удара помню плохо, медики говорят, что это из-за состояния аффекта, - продолжает Даша. - После этого побежала обратно вниз по улице, надеясь, что ребята, которые меня провожали, все еще там и помогут".

На вопрос, что бы она сделала, снова оказавшись в такой ситуации, Даша отвечает, что, наверное, поступила бы точно так же

Вся в слезах, рассказала, что произошло. Ножичек все еще был у девушки в руках. Ребята посмотрели и крови на нем не увидели. Спросили, как выглядел мужчина, но Даша лишь вспомнила, что был одет в шорты и футболку.

Вернувшись вместе с парнями на место инцидента, они не обнаружили там ни крови, ни следов потасовки. Утром Даша поменяла билеты и уехала домой, в Химки. А спустя месяц ее задержали и доставили из Москвы в Туапсе, где она к этому времени уже стала фигуранткой... уголовного дела, возбужденного по заявлению того самого пьяного мужчины, от домогательств которого Агений удалось отбиться.

Он оказался местным жителем. Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина обратился в дежурную часть Отдела МВД России по Туапсинскому району. В заявлении указал, что "неизвестная девушка причинила ему телесное повреждение в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной стенки". Поскольку по заключению представленной судебно-медицинской экспертизы ему был причинен тяжкий вред здоровью, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

Для Даши это задержание стало полной неожиданностью. Она пояснила, что действовала в целях самообороны, защищаясь от домогательств пьяного. На вопрос, почему сразу не заявила о случившемся в полицию, пояснила, что просто не видела в этом смысла: от акта насилия ей удалось отбиться, а внешности нападавшего не запомнила. Тем не менее, как уверяют кубанские полицейские, в отношении него неоднократно выделялись в отдельное производство материалы о попытке изнасилования, однако надзорные органы выносили отказ в возбуждении уголовного дела.

Что касается "красивой и смелой" жительницы Химок, то ее уголовное дело целенаправленно двигалось в сторону суда. И тогда Дарья решила рассказать о своей истории публично. Чтобы привлечь внимание к жертвам насилия, в июне 2019 года она запустила флешмоб "самаНЕвиновата". Внимание СМИ и посетителей соцсетей помогло, и в ноябре 2019 года обвинение против Агений переквалифицировали на превышение пределов необходимой самообороны, а потом и вовсе отказались от него.

- Дело было прекращено по реабилитирующим основаниям. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении отменена, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

По словам Дарьи, ее случай - чуть ли не единственный, при котором, несмотря на ножевые ранения, "просто закрывают дело за отсутствием состава преступления". Добиваться наказания напавшего на нее мужчины она не стала. "У меня уже нет сил, денег, времени на судебные разбирательства, и я понимаю, что шанс наказать насильника - минимальный. Но надеюсь, что все случившееся стало для него уроком", - пояснила она.

На вопрос, что бы она сделала, снова оказавшись в такой ситуации, Даша отвечает, что, наверное, поступила бы точно так же.

Справка "РГ"

Дискуссия по поводу расширения прав граждан на самооборону идет в обществе достаточно давно. Так, 33-летний уфимец Владимир Санкин стал героем с точки зрения общественности и преступником с позиции законодательства ("Осудить или наградить?" - "РГ" от 05.02.2020). Молодой мужчина пришел на помощь подросткам, защитил их от насилия, но, не рассчитав свои силы, до смерти избил педофила. Позже выяснилось, что погибший - 54-летний мужчина был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Отсидел 11 лет, освободился несколько месяцев назад. Владимиру Санкину теперь тоже грозит срок: ему предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", которая предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. Уже 40 тысяч россиян подписали петицию в его защиту, требуя оправдать человека, спасшего детей.

Заметим, что оправдательные судебные решения по схожим делам уже были. Так, в 2012 году была поставлена точка в громком деле бизнесмена из Тульской области - Гегама Саркисяна. Он убил троих грабителей в собственном доме. Следственный комитет признал, что действия Саркисяна - самооборона, и освободил его от уголовной ответственности за отсутствием состава преступления. А в 2016 году Новосибирский областной суд прекратил уголовное преследование Виктора Ганчара, который был осужден на семь лет колонии за убийство мужчины, ворвавшегося в его квартиру и угрожавшего детям. В колонии отсидел несколько месяцев, а 26 декабря 2016 года суд освободил его.

Мнение

Кондрат Горишний, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов:

- Споры о совершенствовании регулирования института необходимой обороны возникают регулярно. С 2012 года парламентарии отвергли несколько законопроектов об изменении положений ст. 37 УК РФ.

Ввиду позиции законодателя о достаточности правового регулирования в данной области складывается ситуация, при которой обороняющиеся оказываются в равном положении с преступниками. Они должны еще до совершения преступления оценить само преступление и его последствия, что в условиях внезапного нападения сделать крайне затруднительно. Сформировавшаяся судебная практика относительно превышения пределов необходимой обороны - яркое тому подтверждение.

Однако принципиальным остается вопрос баланса интересов сторон. Если исключить требования о необходимости оценки при посягательстве характера и степени опасности насилия и угрозы, то это ограничит право посягающего лица на жизнь.

Как и во многих других ситуациях, при необходимой обороне основная проблема заключается в доказательствах отсутствия превышения ее пределов. О повышении качества следствия и судебного рассмотрения данной категории дел говорить пока не приходится. Исключение составляет описанный случай, происшедший в Туапсе. Отрадно наблюдать благополучный финал. Однако не секрет, что он стал возможен благодаря высокой социальной активности девушки и ее обоснованным попыткам привлечь внимание общественности к ситуации, что увенчалось успехом.

Но еще неизвестно, как бы сложилась судьба этой девушки и других героев публикаций в "РГ", если бы на их защиту не встала общественность.

Сегодня хештег #самаНЕвиновата - тысячи публикаций в социальных сетях на тему насилия в отношении женщин. Увы, это становится веянием времени, выявляющим очевидные пробелы правового регулирования.