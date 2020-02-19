Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.

Юные фигуранты уголовного дела учились в Керченском морском техническом колледже и школе № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой, двери которых сегодня закрыты для прессы. Меры антитеррористической защищенности в учебных заведениях усилены. Одноклассники и сокурсники юношей говорят, что задержанные ничем не выделялись в коллективах. Такую же оценку дает мать одного из школьников.

- Сын сейчас в Симферополе, - рассказала телеканалу "Крым24" мать одного из подростков. - Он был нормальным адекватным парнем и нормально себя вел. Разговаривать будем потом.

Бабушка другого подростка шокирована последними событиями.

- Как можно понять? - сказала она. - Мальчик подросткового возраста, свои нюансы… Ну, спрашивали, интересовались. Я-то бабушка, я с ними выросла, постарела с ними. Как назло все.

Ранее в Керчь приехали для проверки учебных заведений представители министерства образования Крыма и детский омбудсмен РК Ирина Клюева. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о готовившемся теракте поручено специальной бригаде главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Действия молодых людей квалифицированы как приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Дома у школьника и студента колледжа найдены компоненты взрывных устройств с поражающими элементами. Инструкции для их изготовления они скачали из интернета.