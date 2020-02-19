Владимир Шахиджанян, журналист, психолог, автор книг.

Верить или не верить блогерам и различным медийным лицам - это вопрос из серии: верить или не верить рекламе?

Нам с экранов телевизоров постоянно кричат: купи, купи, купи! Купи этот телефон, эту стиральную машину, этот шампунь, эти капельки от насморка. Как быть? Запретить рекламу? Конечно, нет. Наверное, надо образовывать людей, чтобы они научились хотя бы этикетки читать и думать: купить капли из рекламы или же какие-то другие, которые, возможно, лучше? Так же и с блогерами. Поинтересуйтесь, что представляет собой человек, какое у него образование, прежде чем решить, стоит ли доверять его советам. Действительно ли он говорит о том, в чем разбирается?

Вообще, в нашей стране декларируется свобода слова и свобода мысли. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение любыми доступными способами. Через литературу, через СМИ, через интернет. Если, конечно, это мнение не нарушает закон: не разжигает вражду, не призывает к каким-либо противоправным действиям и так далее. Просто надо нам, потребителям информации, научиться "фильтровать" контент и относиться к получаемым сведениям чуть более критически. А не вестись на популярность того или иного советчика.

Когда-то у нас был запрещен Набоков. Его не издавали, и читать его было нельзя ни в коем случае.

Я застал то время, когда Пастернак считался чуть ли не врагом N1. Его произведения также не публиковались. Но прошли годы, и все изменилось. Сейчас мы имеем возможность наслаждаться творчеством и Набокова, и Пастернака. К чему я об этом говорю? Да к тому, что не всегда попадает под запрет то, что действительно вредно. Запретить людям вести блоги, публиковать свои книги с теми или иными советами - не значит оградить общество от чего-то плохого и потенциально опасного. Еще раз повторю: надо прежде всего научить общество думать, чтобы оно само могло отличать плохое от хорошего, полезное от вредного, правильное от неправильного.

В Рунете есть замечательный, прекрасный, чудесный, талантливый видеоблогер Юрий Дудь, который ведет свой канал на "Ютубе" под названием "вДудь". Однажды он рассказал на нем о СПИДе. На сегодняшний день этот ролик набрал четырнадцать миллионов просмотров. Это значит, что как минимум три миллиона человек посмотрели его до конца.

Но главное, чему способствовало данное видео, так это тому, что проблему распространения ВИЧ в России начали обсуждать в Думе и правительстве. Появилась надежда на то, что дело наконец сдвинется с мертвой точки. Повязка на глазах Фемиды - это хорошо, а вот на глазах чиновника - очень плохо. Так что блогеры и различные медийные персоны могут приносить большую пользу и обществу, и государству. Надо только научиться правильно использовать возможности интернета.