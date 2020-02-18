Почему издательство АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок

В начале февраля в издательстве АСТ вышла книга "Прививать или не прививать, или, Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации" израильского инженера-электронщика, блогера Антона Амантонио. Двухтысячный тираж быстро раскупили. И сразу начался публичный скандал. Немалая часть научного сообщества, среди них обладатель премии "Просветитель" Петр Талантов, намекнули, что не будут работать с АСТ, если книга и будет распространяться. Еще несколько авторов заявили о прекращении сотрудничества с издательством. И хотя выход в свет книги был сопровожден грифом "Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора", скандал разгорелся мощный.

"Это очень плохая книга - плохая не в литературном, а в содержательном смысле. Как любой антипрививочник, независимо от собственных убеждений или отсутствия таковых, он (Амантонио. - "РГ") является распространителем опасных для общества заблуждений", - говорится в обращении сайта просветительского фонда "Эволюция", направленного в АСТ.

Авторы послания признают, что в книге на основе материалов и исследований ряда университетов США и Израиля автор рассуждает о небезопасности прививок.

Он утверждает, что почти все имеющиеся в мире исследования прививок могут быть сфальсифицированы. Однако цитирует только те работы, которые ставят эффективность вакцинации под сомнение.

Книга Амантонио вызвала как волну интереса, так и шквал возмущения. Аргументация - не честно цитировать только тех экспертов, кто является противником вакцинации. Соцсети даже запустили новый хештег - #"История значения слова "эксперт".

На шкале времени изображены персонажи, которые олицетворяют экспертов: 1980-е годы - ученый, в 1990-е - аспирант, 2000-е - журналист, в 2010-е - "Катя с фейсбука".

Пока по Сети гуляет демотиватор "Катя с фейсбука" АСТ, попавшее в конфликт интересов между читателями и писателями, иищет выход. Издатель приостановил продажу книги. Однако электронную версию бестселлера можно найти на сайтах, например, на "ЛитРес".

Более того, казус Амантонио, как ситуацию окрестили все те же соцсети, обострил еще одну дискуссию - угрозу цензуры в сфере издания книг по медицине. Ведь помимо закона и свободы слова остается открытой новая проблема - кто должен определять, является ли высказанное мнение журналиста, блогера или медийного лица потенциальной угрозой, а не альтернативным взглядом, например, на здоровье детей?

АСТ, остановив продажи книги, предлагает обществу широкую дискуссию на тему инакомыслия в медицине "при условии соблюдения законодательства".

Когда блогер страшнее эпидемии

Александр Баранов, академик РАН, главный педиатр Минздрава России

Представьте ситуацию. Я, детский врач, вдруг решаю написать книгу о правильном выборе автомобиля для семьи, в которой начинаю жонглировать фактами. О том, какой должен быть изгиб бампера, чтобы в случае столкновения с другой машиной никто не почувствовал удара. Причем ссылаюсь на публикации в серьезных технических журналах или финансовых обзорах. Будет такая книга востребована публикой? Вероятно, да. Особенно, если правильно выстроить рекламную кампанию.

Как вы понимаете, ничем иным, кроме слова "афера", такой проект не назовешь. Не может неспециалист, человек, не имеющий знаний и компетенций в таких важных областях жизни как автомобилестроение и безопасное использование автотранспорта или финансовая деятельность семьи, давать советы и выступать экспертом для читателя. И ни одно серьезное издательство по идее не должно даже заинтересоваться такой рукописью. Но все чудесным образом переворачивается с ног на голову, когда речь заходит о прививках. В этот момент все аргументы испаряются. Остается лишь оголтелое желание любыми способами доказать: прививки делать не нужно.

И не важно, что автор не имеет медицинского образования. Ну а что? Про прививки ведь все могут рассуждать. Зачем медицинские знания? Зачем доскональное владение результатами доказанных научных исследований? Можно пожонглировать старыми ссылками или результатами некачественных научных работ, вырвать слова из контекста и прилично заработать на этом. И неважно, что в это время дети (да и взрослые!) продолжают умирать от вакцин-предотвратимых инфекций…

Именно так случилось и с последней книгой израильского блогера, которую издательство полностью отозвало. Цензура здесь совершенно ни при чем! Задумайтесь - инженер-электронщик (!) комментирует статьи про прививки! Абсурд… При этом в мире вновь разгорается эпидемия дифтерии. Продолжает полыхать корь. Умерших за прошлый год 130 000, а мы продолжаем обсуждать целесообразность вакцинации. В США объявили о летальных исходах от гриппа только за этот сезон - 14 000! Ну, конечно, что нам официальные данные, если электронщик, который пишет под псевдонимом (потому что боится назвать свое настоящее имя, и, кстати, в Израиле его книги никто не собирался издавать), доказывает, что смысла прививаться нет. Ох, уж эти сенсации...

А что на самом деле? С нашим Национальным календарем вакцинации еще далековато до общепринятых в мире высокоразвитых стран стандартов. Судите сами! В календарях большинства государств Евросоюза, США, Японии, Австралии и т.д. (то есть там, где с продолжительностью жизни намного лучше, чем у нас) по 15-17 позиций, а у нас - всего 12. Вернее, 11 с небольшим. Потому что от гемофильной инфекции типа b прививают только детей групп риска - примерно 10-20% от общего количества родившихся. Даже по сравнению с рутинным календарем вакцинации ВОЗ, который рекомендован для всех стран, независимо от уровня экономического развития, в Национальном календаре профилактических прививок РФ не хватает вакцинации от ротавирусной и папилломавирусной инфекций и ревакцинации дошкольников от коклюша. Не говоря уже о том, что мы могли бы, как они, защищать своих граждан от менингококковой инфекции. Инфекции буквально убивающей всего за несколько часов совершенно здоровых до этого детей и взрослых; распространенность которой в последние годы резко пошла вверх. Это свидетельствует о начале новой эпидемии. Гепатита А, калечащего на всю оставшуюся жизнь печень, ветряной оспы - отнюдь, не легкой детской инфекции, все чаще протекающей с тяжелейшими энцефалитами и смертельными исходами.

Но "благодаря" подобного рода "книгам" среди родителей сегодня начались "разброд и шатание"… Если сравнить уровень привитости среди старших подростков и детей раннего возраста, то, процент защищенных вакцинами детей среди маленьких будет ниже. Это означает, что умы их родителей уже отравлены ядовитыми парами сомнения некомпетентных критиков. Приходит на ум печально знаменитый англичанин Эндрю Вэйкфилд, 30 лет назад "заваривший эту кашу". Он, озаботившись снижением продаж краснушной моновакцины, в производстве которой имел финансовую заинтересованность, написал в уважаемый журнал "Ланцет", где описал якобы обнаруженную им связь между аутизмом и вакцинацией с использованием тривакцины. И ведь соавторы той статьи известили редакцию "Ланцета" о несогласии с публикацией и отсутствием согласования соавторства. И журнал отозвал статью еще 20 лет назад! И многотысячными научными исследованиями многократно перепроверялась эта связь и не была подтверждена ни в одном исследовании… И сам Вэйкфилд за эти свои фокусы с жонглированием данных был лишен медицинской лицензии и права работать врачом в Великобритании, Канаде и Австралии! Но… Кривда всегда больше похожа на Правду, чем Правда… Или нет Пророка в своем Отечестве…

Но тем, кто хочет жить долго и счастливо и выдать замуж своих правнуков, другого пути, кроме как вовремя прививаться, все равно нет…

Подготовила Ирина Краснопольская

Прямая речь

Антон Амантонио, блогер, автор книги "Прививать или не прививать? Или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации", Тель-Авив

Как только движение популяризаторов науки узнало о книге, которая содержит анализ более тысячи научных исследований, они сработали как сплоченная команда для ее продвижения. Их можно понять. Такая книга, которая способна в корне изменить отношение общества к вакцинации, публикуется не каждый день. Они начали писать посты о ней в социальных сетях и напрямую в издательство АСТ с требованием выпустить пресс-релиз и рассказать о книге во всех СМИ. К счастью, издательство прислушалось к их мнению и пошло на беспрецедентный шаг - приостановку продажи книги. Беспрецедентный шаг привел к беспрецедентному пиару. О книге написали десятки СМИ, она обсуждалась на радио и ТВ. И если раньше обо мне знали лишь те, кто активно интересовался темой вакцинации, то теперь благодаря популяризаторам обо мне и о книге узнала вся Россия. Водовозов и Талантов, Бутрий и Катасонов, Панчин и Казанцева и многие другие популяризаторы науки, а также те, кто высказался о книге и писал письма в издательство, - личная вам благодарность! Даже в самых безумных мечтах я не мог предположить настолько эффективную рекламную кампанию. Ведь тема вакцинации касается каждого человека. Поэтому попытка запрета информации на эту тему не могла пройти без общественного резонанса.

Подготовил Владимир Емельяненко

Мнение юриста

Как подчеркнула адвокат Виктория Данильченко, в нашей стране нет списка книг, которые запрещено читать. "Однако на федеральном сайте министерства юстиции есть список книг, запрещенных к распространению на территории РФ, - рассказывает Виктория Данильченко. - Сейчас в списке минюста около 4500 наименований книг, статей, журналов, песен и т.д. Однако для того, чтобы внести в него новую, например, книгу, нужно вступившее в законную силу решение суда, по которому она признана экстремистской".

Но можно ли признать экстремистскими призывы отказаться от медицинской помощи? "В Конституции РФ закреплено, что медицинская помощь - это право граждан, а не их обязанность, поэтому и отказ от прививок - добровольное дело каждого гражданина, - поясняет Виктория Данильченко. - В законе прописаны и причины отказа в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения (санатории, пансионаты и т.д.). Но такое ограничение может носить только временный характер и только в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий".

Что касается антипрививочной пропаганды, то на данный момент наказания в России за нее нет. "Хотя минздрав периодически предлагает блокировать сайты, критикующие вакцинацию, а также запретить публично призывать отказываться от прививок, - говорит адвокат. - Это предложение подкрепляется позицией Всемирной организация здравоохранения, которая включила отказ от прививок в список десяти глобальных угроз человечеству".

Подготовил Владислав Куликов

Свежая голова

Верить или не верить блогерам?

Владимир Шахиджанян, журналист, психолог, автор книг

Верить или не верить блогерам и различным медийным лицам - это вопрос из серии: верить или не верить рекламе?

Нам с экранов телевизоров постоянно кричат: купи, купи, купи! Купи этот телефон, эту стиральную машину, этот шампунь, эти капельки от насморка. Как быть? Запретить рекламу? Конечно, нет. Наверное, надо образовывать людей, чтобы они научились хотя бы этикетки читать и думать: купить капли из рекламы или же какие-то другие, которые, возможно, лучше? Так же и с блогерами. Поинтересуйтесь, что представляет собой человек, какое у него образование, прежде чем решить, стоит ли доверять его советам. Действительно ли он говорит о том, в чем разбирается?

Вообще, в нашей стране декларируется свобода слова и свобода мысли. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение любыми доступными способами. Через литературу, через СМИ, через интернет. Если, конечно, это мнение не нарушает закон: не разжигает вражду, не призывает к каким-либо противоправным действиям и так далее. Просто надо нам, потребителям информации, научиться "фильтровать" контент и относиться к получаемым сведениям чуть более критически. А не вестись на популярность того или иного советчика.

Когда-то у нас был запрещен Набоков. Его не издавали, и читать его было нельзя ни в коем случае.

Я застал то время, когда Пастернак считался чуть ли не врагом №1. Его произведения также не публиковались. Но прошли годы, и все изменилось. Сейчас мы имеем возможность наслаждаться творчеством и Набокова, и Пастернака. К чему я об этом говорю? Да к тому, что не всегда попадает под запрет то, что действительно вредно. Запретить людям вести блоги, публиковать свои книги с теми или иными советами - не значит оградить общество от чего-то плохого и потенциально опасного. Еще раз повторю: надо прежде всего научить общество думать, чтобы оно само могло отличать плохое от хорошего, полезное от вредного, правильное от неправильного.

В Рунете есть замечательный, прекрасный, чудесный, талантливый видеоблогер Юрий Дудь, который ведет свой канал на "Ютубе" под названием "вДудь". Однажды он рассказал на нем о СПИДе. На сегодняшний день этот ролик набрал четырнадцать миллионов просмотров. Это значит, что как минимум три миллиона человек посмотрели его до конца.

Но главное, чему способствовало данное видео, так это тому, что проблему распространения ВИЧ в России начали обсуждать в Думе и правительстве. Появилась надежда на то, что дело наконец сдвинется с мертвой точки. Повязка на глазах Фемиды - это хорошо, а вот на глазах чиновника - очень плохо. Так что блогеры и различные медийные персоны могут приносить большую пользу и обществу, и государству. Надо только научиться правильно использовать возможности интернета.

Подготовила Анна Кольдина