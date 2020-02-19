Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в президентской гонке, незаконно покупает право стать кандидатом на пост главы США от Демократической партии. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter, называя Блумберга "Мини-Майком".
Хозяин Белого дома обвинил экс-мэра в масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию, распылении денег только ради того, чтобы получатели его денежных выплат с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее. "Разве это не зовется подкупом?" - подчеркивает Трамп. Право выдвижения кандидатом на пост президента от основных партий США не продается, отметил американский лидер, пожелав Блумбергу удачи в теледебатах, которые пройдут в среду вечером, пишет ТАСС. "И помни, не стой на ящиках", - заключил Трамп, который часто насмехается над бывшим мэром Нью-Йорка из-за его низкого роста.
Напомним, Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Миллиардер Блумберг сможет стать его соперником, если получит поддержку избирателей на праймериз и будет избран единым кандидатом от Демократической партии на съезде в июле. Ранее Блумберг выступил с заявлением, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от Трампа, а в президенты идет с целью "нанести ему поражение и восстановить Америку". Отметим, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.
.....Mini is illegally buying the Democrat Nomination. They are taking it away from Bernie again. Mini Mike, Major Party Nominations are not for sale! Good luck in the debate tomorrow night and remember, no standing on boxes!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020