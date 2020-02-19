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19.02.2020 01:47
Рубрика: В мире

Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в президентской гонке, незаконно покупает право стать кандидатом на пост главы США от Демократической партии. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter, называя Блумберга "Мини-Майком".

Фото: AP Photo/David Zalubowski
Демократы во время дебатов обвинили Блумберга в желании "купить" выборы

Хозяин Белого дома обвинил экс-мэра в масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию, распылении денег только ради того, чтобы получатели его денежных выплат с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее. "Разве это не зовется подкупом?" - подчеркивает Трамп. Право выдвижения кандидатом на пост президента от основных партий США не продается, отметил американский лидер, пожелав Блумбергу удачи в теледебатах, которые пройдут в среду вечером, пишет ТАСС. "И помни, не стой на ящиках", - заключил Трамп, который часто насмехается над бывшим мэром Нью-Йорка из-за его низкого роста.

Напомним, Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Миллиардер Блумберг сможет стать его соперником, если получит поддержку избирателей на праймериз и будет избран единым кандидатом от Демократической партии на съезде в июле. Ранее Блумберг выступил с заявлением, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от Трампа, а в президенты идет с целью "нанести ему поражение и восстановить Америку". Отметим, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.

Блумберг потратил полтора миллиона долларов на агитацию в соцсетях
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